Тонер-картридж Sharp MX23GTYA желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Sharp
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MX-2010, MX-2310, MX-3111
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 334388
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Sharp
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MX-2010, MX-2310, MX-3111
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, г.
611
Описание товара Тонер-картридж Sharp MX23GTYA желтый
Вот уже более 100 лет компания Sharp создает уникальную продукцию и решения, открывающие массу новых возможностей для общества и бизнеса. За прошедшие годы наше кредо не изменилось: мы по-прежнему стремимся к совершенству. Спустя столетие мы продолжаем внедрять новые технические решения, реализованные в отмеченных наградами продуктах, в таких областях, как решения для печати, услуги по оптимизации документооборота, решения для визуализации, решения для электроэнергетики и торговые терминалы.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 880 руб.2720 руб. в СплитКартридж лазерный Xerox 106R04349 черный x2упак. (6000стр.) для ...
-
В наличииЦена 11 310 руб.2828 руб. в СплитКартридж HP CF280A для HP LJ Pro M401/M425, черный
-
В наличииЦена 11 490 руб.2873 руб. в СплитДрам-картридж XEROX WC 7120/25/7220/25 пурпурный (51K) (013R0065...
-
В наличииЦена 11 490 руб.2873 руб. в СплитДрам-картридж XEROX WC 7120/25/7220/25 желтый (51K) (013R00658)
-
В наличииЦена 11 490 руб.2873 руб. в СплитДрам-картридж XEROX WC 7120/25/7220/25 голубой (51K) (013R00660)
-
В наличииЦена 12 510 руб. 18 200 руб.3128 руб. в СплитТонер Картридж Kyocera TK-865M пурпурный (12000стр.) для Kyocera...
-
В наличииЦена 14 030 руб.3508 руб. в СплитТонер Konica-Minolta bizhub C250i/C300i/C360i (TN-328C/AAV8450) ...
-
В наличииЦена 14 140 руб.3535 руб. в СплитПринт-картридж тип M C250H черный, Ricoh P C301W/M C250FW
-
В наличииЦена 14 700 руб.3675 руб. в СплитКартридж Kyocera TK-710 для Kyocera FS-9130/9530ВТ, черный
-
В наличииЦена 14 700 руб.3675 руб. в СплитБлок фотобарабана Konica-Minolta bizhub C224/C284/C364/C454/C554...
-
В наличииЦена 15 104 руб. 20 060 руб.3776 руб. в СплитКартридж лазерный Lexmark C930H2CG голубой
-
В наличииЦена 16 480 руб.4120 руб. в СплитКартридж лазерный HP 658A W2000A черный (7000стр.) для HP CLJ En...
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Sharp
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MX-2010, MX-2310, MX-3111
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Вот уже более 100 лет компания Sharp создает уникальную продукцию и решения, открывающие массу новых возможностей для общества и бизнеса. За прошедшие годы наше кредо не изменилось: мы по-прежнему стремимся к совершенству. Спустя столетие мы продолжаем внедрять новые технические решения, реализованные в отмеченных наградами продуктах, в таких областях, как решения для печати, услуги по оптимизации документооборота, решения для визуализации, решения для электроэнергетики и торговые терминалы.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Тонер-картридж Sharp MX23GTYA желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тонер-картридж Sharp MX23GTYA желтый