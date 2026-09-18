Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0)
Кабель видео VCOM — это надежное и качественное устройство, предназначенное для передачи видеосигналов. Бренд VCOM известен своими высокими стандартами и доступными решениями в области кабелей и аксессуаров. Этот кабель обеспечивает стабильное соединение и высокую четкость изображения, что делает его идеальным выбором для использования в домашних кинотеатрах, презентационных системах или при подключении различных мультимедийных устройств. Изготовленный с использованием высококачественных материалов, кабель VCOM гарантирует долговечность и устойчивость к износу, обеспечивая плавную и безупречную передачу данных на протяжении долгого времени. Независимо от ваших потребностей, кабель видео VCOM станет надежным помощником в создании комфортной и высокотехнологичной аудиовизуальной среды.
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