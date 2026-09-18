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Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0) купить с доставкой в Москве
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Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0)

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Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0) - фото 1
Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0) - фото 2
Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0) - фото 3
Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0) - фото 4
Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0) - фото 5
Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0) - фото 6
Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0) - фото 7
Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0) - фото 8
Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0) - фото 9
Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
10
  • Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0) - фото 1
  • Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0) - фото 2
  • Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0) - фото 3
  • Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0) - фото 4
  • Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0) - фото 5
  • Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0) - фото 6
  • Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0) - фото 7
  • Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0) - фото 8
  • Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0) - фото 9
  • Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328549
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Характеристики

Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х25х5
Вес, г.
705

Описание товара Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0)

Кабель видео VCOM — это надежное и качественное устройство, предназначенное для передачи видеосигналов. Бренд VCOM известен своими высокими стандартами и доступными решениями в области кабелей и аксессуаров. Этот кабель обеспечивает стабильное соединение и высокую четкость изображения, что делает его идеальным выбором для использования в домашних кинотеатрах, презентационных системах или при подключении различных мультимедийных устройств. Изготовленный с использованием высококачественных материалов, кабель VCOM гарантирует долговечность и устойчивость к износу, обеспечивая плавную и безупречную передачу данных на протяжении долгого времени. Независимо от ваших потребностей, кабель видео VCOM станет надежным помощником в создании комфортной и высокотехнологичной аудиовизуальной среды.

Отзывы о товаре Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0)




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Характеристики
Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
10
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель видео VCOM — это надежное и качественное устройство, предназначенное для передачи видеосигналов. Бренд VCOM известен своими высокими стандартами и доступными решениями в области кабелей и аксессуаров. Этот кабель обеспечивает стабильное соединение и высокую четкость изображения, что делает его идеальным выбором для использования в домашних кинотеатрах, презентационных системах или при подключении различных мультимедийных устройств. Изготовленный с использованием высококачественных материалов, кабель VCOM гарантирует долговечность и устойчивость к износу, обеспечивая плавную и безупречную передачу данных на протяжении долгого времени. Независимо от ваших потребностей, кабель видео VCOM станет надежным помощником в создании комфортной и высокотехнологичной аудиовизуальной среды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель VCOM HDMI 19M ver 2.0 10m (CG525D-R-10.0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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