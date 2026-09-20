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Кабель Vention HDMI 2.1 Cable 3M Black Metal Type (AANBI) купить с доставкой в Москве
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Кабель Vention HDMI 2.1 Cable 3M Black Metal Type (AANBI)

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Кабель Vention HDMI 2.1 Cable 3M Black Metal Type (AANBI) - фото 1
Кабель Vention HDMI 2.1 Cable 3M Black Metal Type (AANBI) - фото 2
Кабель Vention HDMI 2.1 Cable 3M Black Metal Type (AANBI) - фото 3
Кабель Vention HDMI 2.1 Cable 3M Black Metal Type (AANBI) - фото 4
Кабель Vention HDMI 2.1 Cable 3M Black Metal Type (AANBI) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Vention HDMI 2.1 Cable 3M Black Metal Type (AANBI) - фото 1
  • Кабель Vention HDMI 2.1 Cable 3M Black Metal Type (AANBI) - фото 2
  • Кабель Vention HDMI 2.1 Cable 3M Black Metal Type (AANBI) - фото 3
  • Кабель Vention HDMI 2.1 Cable 3M Black Metal Type (AANBI) - фото 4
  • Кабель Vention HDMI 2.1 Cable 3M Black Metal Type (AANBI) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 580416
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Характеристики

Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI
Разъемы
HDMI/HDMI
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х1
Вес, г.
200

Описание товара Кабель Vention HDMI 2.1 Cable 3M Black Metal Type (AANBI)

Кабель выполненный из качественных материалов, отличается прочностью и долговечностью. Практичен в использовании.



Теги товара: кабели hdmi

Отзывы о товаре Кабель Vention HDMI 2.1 Cable 3M Black Metal Type (AANBI)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI
Разъемы
HDMI/HDMI
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель выполненный из качественных материалов, отличается прочностью и долговечностью. Практичен в использовании.


Теги товара: кабели hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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