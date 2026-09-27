Кабель аудио-видео Cactus CS-HDMI.2.1-3 HDMI (m)/HDMI (m) 3м. Позолоченные контакты серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 604435
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI (M) - HDMI (M)
Разъемы
HDMI
Длина кабеля, м
3
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
300
Описание товара Кабель аудио-видео Cactus CS-HDMI.2.1-3 HDMI (m)/HDMI (m) 3м. Позолоченные контакты серебристый
Кабель аудио-видео Cactus CS-HDMI.2.1-3 HDMI - это отличный выбор для подключения аудио-видео устройств, таких как телевизоры, мониторы, игровые консоли, Blu-ray плееры и многое другое. Этот кабель обеспечивает передачу высококачественного цифрового сигнала с разрешением до 4K Ultra HD, что позволяет насладиться яркими и четкими изображениями.
Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
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Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI (M) - HDMI (M)
Разъемы
HDMI
Длина кабеля, м
3
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Кабель аудио-видео Cactus CS-HDMI.2.1-3 HDMI - это отличный выбор для подключения аудио-видео устройств, таких как телевизоры, мониторы, игровые консоли, Blu-ray плееры и многое другое. Этот кабель обеспечивает передачу высококачественного цифрового сигнала с разрешением до 4K Ultra HD, что позволяет насладиться яркими и четкими изображениями.
Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Кабель аудио-видео Cactus CS-HDMI.2.1-3 HDMI (m)/HDMI (m) 3м. Позолоченные контакты серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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