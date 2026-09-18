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Пылесборники Karcher 6.904-322 (5пылесбор.) купить с доставкой в Москве
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Пылесборники Karcher 6.904-322 (5пылесбор.)

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Пылесборники Karcher 6.904-322 (5пылесбор.) - фото 1
Пылесборники Karcher 6.904-322 (5пылесбор.) - фото 2
Пылесборники Karcher 6.904-322 (5пылесбор.) - фото 3
Пылесборники Karcher 6.904-322 (5пылесбор.) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесборник
Назначение
для сбора пыли
  • Пылесборники Karcher 6.904-322 (5пылесбор.) - фото 1
  • Пылесборники Karcher 6.904-322 (5пылесбор.) - фото 2
  • Пылесборники Karcher 6.904-322 (5пылесбор.) - фото 3
  • Пылесборники Karcher 6.904-322 (5пылесбор.) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322710
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесборник
Высота, мм
170
Длина, м
60
Ширина, мм
250
Назначение
для сбора пыли
Тип пылесборника
сменный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
340

Описание товара Пылесборники Karcher 6.904-322 (5пылесбор.)

Karcher 6.904-322 — это бумажные фильтр-мешки (комплект 5 шт.), изготовлены из прочной бумаги с высокой степенью фильтрации. Используются в модели пылесоса WD 2.

Отзывы о товаре Пылесборники Karcher 6.904-322 (5пылесбор.)




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесборник
Высота, мм
170
Длина, м
60
Ширина, мм
250
Назначение
для сбора пыли
Тип пылесборника
сменный
Страна производитель
Китай
Описание
Karcher 6.904-322 — это бумажные фильтр-мешки (комплект 5 шт.), изготовлены из прочной бумаги с высокой степенью фильтрации. Используются в модели пылесоса WD 2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесборники Karcher 6.904-322 (5пылесбор.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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