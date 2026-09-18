Лейка для душа Lemark LM0815C White, 5-функциональная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 314855
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
111
Описание товара Лейка для душа Lemark LM0815C White, 5-функциональная
Предназначена для рассеивания душевого потока. Выполнена из качественных износостойких материалов. Эргономичный дизайн.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 590 руб.398 руб. в СплитЛейка для душа AM.PM Above F029X022, хром
-
В наличииЦена 1 790 руб. 2 250 руб.448 руб. в СплитЛейка для душа RedBlu by Damixa Origin One 918100200
-
В наличииЦена 2 790 руб. 3 870 руб.698 руб. в СплитЛейка для душа AM.PM Gem F0290064 хром
-
В наличииЦена 3 590 руб.898 руб. в СплитЛейка для душа AM.PM Libre F0260000, хром
-
В наличииЦена 4 690 руб. 5 130 руб.1173 руб. в СплитЛейка для душа AM.PM Gem F0290100 хром
-
В наличииЦена 5 090 руб. 6 930 руб.1273 руб. в СплитЛейка для душа AM.PM Spirit F0270064 хром
Предназначена для рассеивания душевого потока. Выполнена из качественных износостойких материалов. Эргономичный дизайн.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Лейка для душа Lemark LM0815C White, 5-функциональная - по цене 1340 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лейка для душа Lemark LM0815C White, 5-функциональная