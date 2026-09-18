Сетка и режущий блок Braun 20S
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 314203
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Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
30
Описание товара Сетка и режущий блок Braun 20S
Если у вас есть одна из бритв Braun Series Z, то вам всегда нужно иметь неплохой запас аксессуаров для ухода за ней! Важно их вовремя заменять – для того, чтобы ваше лицо всегда было достаточно гладким и мужественным. Ведь вы хотели бы обращать на себя всё новые и новые женские взгляды? Хотите видеть в зеркале успешного, идущего к победе мужчину? Подходит для: Z60, 2838, Z20, 2675, Z30, Z50, 2775, 2776, 2864, 2865, 2866, 2874, 2876, Z40, Z50, 2778, 2878
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Braun
Тип товара
Страна производитель
Китай
Если у вас есть одна из бритв Braun Series Z, то вам всегда нужно иметь неплохой запас аксессуаров для ухода за ней! Важно их вовремя заменять – для того, чтобы ваше лицо всегда было достаточно гладким и мужественным. Ведь вы хотели бы обращать на себя всё новые и новые женские взгляды? Хотите видеть в зеркале успешного, идущего к победе мужчину? Подходит для: Z60, 2838, Z20, 2675, Z30, Z50, 2775, 2776, 2864, 2865, 2866, 2874, 2876, Z40, Z50, 2778, 2878
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