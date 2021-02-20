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Пенал подвесной Iddis Edifice EDI40W0i97, 40см

Артикул: 308815
  • Пенал подвесной Iddis Edifice EDI40W0i97, 40см - фото 1
  • Пенал подвесной Iddis Edifice EDI40W0i97, 40см - фото 2
  • Пенал подвесной Iddis Edifice EDI40W0i97, 40см - фото 3
  • Пенал подвесной Iddis Edifice EDI40W0i97, 40см - фото 4
  • Пенал подвесной Iddis Edifice EDI40W0i97, 40см - фото 5
  • Пенал подвесной Iddis Edifice EDI40W0i97, 40см - фото 6
  • Пенал подвесной Iddis Edifice EDI40W0i97, 40см - фото 7
Пенал подвесной Iddis Edifice EDI40W0i97, 40см - фото 1
Пенал подвесной Iddis Edifice EDI40W0i97, 40см - фото 2
Пенал подвесной Iddis Edifice EDI40W0i97, 40см - фото 3
Пенал подвесной Iddis Edifice EDI40W0i97, 40см - фото 4
Пенал подвесной Iddis Edifice EDI40W0i97, 40см - фото 5
Пенал подвесной Iddis Edifice EDI40W0i97, 40см - фото 6
Пенал подвесной Iddis Edifice EDI40W0i97, 40см - фото 7
19 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 308815
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Коллекция Edifice
filter_noneТовар входит в коллекцию Edifice

Коллекция Edifice

БрендIddis
Тип товараМебель для ванной комнаты
Бельевая корзинанет
Основной материалМДФ
Цвет изделиябелый
Толщина фасада19 мм
Толщина боковин (мм)16 мм
Система хранениядверки
Покрытие фасадаэмаль
Покрытие боковинэмаль
Ориентацияуниверсальный
Высота изделия, мм1500
Организация внутреннего пространства (описание)Две распашные дверцы, внутри стеклянные полки, закрепленные фиксаторами
Наличие ручкинет
Материал боковинМДФ
Комплект ножекнет
Дополнительный материалстекло
Длина изделия, мм300
КомплектПенал - 1 шт., Дверцы - 2 шт., Вкладные полки стекло - 2 шт., Жесткая полка ЛДСП - 1 шт., Комплект крепежей -1 шт., Комплект доводчиков - 1 шт., Инструкция - 1 шт.
Пенал для ванной комнаты, подвесной. Размеры: 300х400х1500 мм (ДхШхВ). Универсальная ориентация. , Фасады МДФ 19 мм в эмали (цвет белый глянец), фрезеровка. Корпус ЛМДФ 16 мм в эмали. Две дверцы с интегрированными ручками. Стеклянные полки 4 мм с фиксаторами. Петли с доводчиками. Упаковка: картон, пленка, пенопластовые уголки.


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