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Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Sensation M30MCR0801WG белый купить с доставкой в Москве
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Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Sensation M30MCR0801WG белый

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Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Sensation M30MCR0801WG белый - фото 1
Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Sensation M30MCR0801WG белый - фото 2
Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Sensation M30MCR0801WG белый - фото 3
Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Sensation M30MCR0801WG белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
МДФ
  • Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Sensation M30MCR0801WG белый - фото 1
  • Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Sensation M30MCR0801WG белый - фото 2
  • Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Sensation M30MCR0801WG белый - фото 3
  • Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Sensation M30MCR0801WG белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
411 690 руб.  441 990 руб. 
Начислим 24702 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541681
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Sensation M30MCR0801WG белый
411 690 руб. -7%
441 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sensation
filter_none Товар входит в коллекцию Sensation

Коллекция Sensation


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
зеркальное полотно
Зеркало с полочкой
да
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
да
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
МДФ
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
3 полки
Открытые полки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х70х15
Вес, кг.
27.8

Описание товара Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Sensation M30MCR0801WG белый

Коллекция шедевров: характерная форма в стиле dynamic organic тщательно проработана и доведена до совершенства в каждом продукте. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада: ультрамодное и технологически сложное решение, которое могут воплотить единицы фабрик. Инновационная LED-подсветка с сенсорным управлением светом с возможностью переключения с теплого на холодный. Самое мягкое открытие и закрытие в классе: петли мягкого закрывания Soft-Close.

Отзывы о товаре Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Sensation M30MCR0801WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
зеркальное полотно
Зеркало с полочкой
да
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
да
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
МДФ
Развернуть
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
3 полки
Открытые полки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция шедевров: характерная форма в стиле dynamic organic тщательно проработана и доведена до совершенства в каждом продукте. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада: ультрамодное и технологически сложное решение, которое могут воплотить единицы фабрик. Инновационная LED-подсветка с сенсорным управлением светом с возможностью переключения с теплого на холодный. Самое мягкое открытие и закрытие в классе: петли мягкого закрывания Soft-Close.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Sensation M30MCR0801WG белый - по цене 411690 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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