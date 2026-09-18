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Унитаз подвесной AM.PM Gem C901738SC купить с доставкой в Москве
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Унитаз подвесной AM.PM Gem C901738SC

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Унитаз подвесной AM.PM Gem C901738SC - фото 1
Унитаз подвесной AM.PM Gem C901738SC - фото 2
Унитаз подвесной AM.PM Gem C901738SC - фото 3
Унитаз подвесной AM.PM Gem C901738SC - фото 4
Унитаз подвесной AM.PM Gem C901738SC - фото 5
Унитаз подвесной AM.PM Gem C901738SC - фото 6
Унитаз подвесной AM.PM Gem C901738SC - фото 7
Унитаз подвесной AM.PM Gem C901738SC - фото 8
Унитаз подвесной AM.PM Gem C901738SC - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Унитаз подвесной
  • Унитаз подвесной AM.PM Gem C901738SC - фото 1
  • Унитаз подвесной AM.PM Gem C901738SC - фото 2
  • Унитаз подвесной AM.PM Gem C901738SC - фото 3
  • Унитаз подвесной AM.PM Gem C901738SC - фото 4
  • Унитаз подвесной AM.PM Gem C901738SC - фото 5
  • Унитаз подвесной AM.PM Gem C901738SC - фото 6
  • Унитаз подвесной AM.PM Gem C901738SC - фото 7
  • Унитаз подвесной AM.PM Gem C901738SC - фото 8
  • Унитаз подвесной AM.PM Gem C901738SC - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 306981
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Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Унитаз подвесной
Размеры в упаковке, см
60х45х40
Вес, кг.
21.5

Описание товара Унитаз подвесной AM.PM Gem C901738SC

Дизайн: DanelonMeroni (Англия, Италия). Смыв — вихревой. Компактная проекция 50 см экономит пространство в ванной комнате. В комплекте быстросъёмное сиденье из дюропласта с функцией микролифт. Актуальный slim-дизайн сиденья с однокнопочным механизмом быстрого снятия.

Отзывы о товаре Унитаз подвесной AM.PM Gem C901738SC




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Унитаз подвесной
Описание
Дизайн: DanelonMeroni (Англия, Италия). Смыв — вихревой. Компактная проекция 50 см экономит пространство в ванной комнате. В комплекте быстросъёмное сиденье из дюропласта с функцией микролифт. Актуальный slim-дизайн сиденья с однокнопочным механизмом быстрого снятия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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