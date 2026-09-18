Память оперативная DDR4 Infortrend 4Gb 2133MHz (DDR4RECMC-0010)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Infortrend 4Gb 2133MHz (DDR4RECMC-0010)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти идеально подходит для апгрейда старых офисных или домашних компьютеров, а также для базовой сборки систем, где главный приоритет - надежность и минимальная стоимость. Он справится с повседневными задачами: работой в офисных приложениях, просмотром веб-страниц и медиаконтентом. Для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с большими базами данных такого объема будет недостаточно, это решение для нетребовательных сценариев.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4. Это поколение обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3, но требует совместимой материнской платы. Форм-фактор DIMM указывает, что планка предназначена для настольных персональных компьютеров и не подойдет для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 4 ГБ, что является базовым уровнем для современной системы. Частота работы памяти - 2133 МГц, это стандартная, часто поддерживаемая по умолчанию скорость для многих платформ DDR4. Такой связки хватит для комфортной работы одной-двух легких программ одновременно, но при активной многозадачности с десятками вкладок в браузере может ощущаться нехватка оперативной памяти, что приведет к подтормаживаниям.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении, равном 1.2 В, что обеспечивает низкое тепловыделение. Скорее всего, он использует базовые тайминги, характерные для частоты 2133 МГц, что обеспечивает предсказуемую и стабильную работу. Данная планка не позиционируется как разгонная и, вероятно, не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, работая на своих штатных параметрах, что упрощает установку и гарантирует совместимость.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными материнскими платами, оснащенными слотами DDR4, и соответствующими процессорами Intel и AMD. Важно помнить, что память DDR4 физически несовместима со слотами DDR3 или DDR5. Частота 2133 МГц поддерживается практически всеми современными платформами для десктопов без необходимости каких-либо настроек в BIOS, что делает установку максимально простой.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, судя по всему, выполнена в классическом форм-факторе без массивного радиатора охлаждения. Это распространенное решение для модулей с невысокой частотой и напряжением, которые не склонны к сильному нагреву. Отсутствие радиатора делает планку низкопрофильной, что исключает любые потенциальные конфликты с установленным процессорным кулером, даже самым крупным.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность встроенной графики и в некоторых приложениях, потребуется установить две одинаковые планки в соответствующие слоты материнской платы. При необходимости расширения объема в будущем рекомендуется искать максимально схожий по характеристикам модуль, однако идеальным решением будет покупка сразу готового двухканального комплекта.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это небольшой объем в 4 ГБ, которого может не хватить для комфортной работы в Windows 10 или 11 при одновременном использовании нескольких программ. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты именно под память DDR4. Этот модуль - оптимальный и бюджетный выбор для простого увеличения оперативной памяти в старой системе или для самой базовой сборки, где не требуется высокая производительность. Если же вы планируете играть в современные игры или работать с ресурсоемкими приложениями, стоит рассмотреть комплекты от 8 ГБ или 16 ГБ и с более высокой частотой.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти идеально подходит для апгрейда старых офисных или домашних компьютеров, а также для базовой сборки систем, где главный приоритет - надежность и минимальная стоимость. Он справится с повседневными задачами: работой в офисных приложениях, просмотром веб-страниц и медиаконтентом. Для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с большими базами данных такого объема будет недостаточно, это решение для нетребовательных сценариев.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4. Это поколение обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3, но требует совместимой материнской платы. Форм-фактор DIMM указывает, что планка предназначена для настольных персональных компьютеров и не подойдет для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 4 ГБ, что является базовым уровнем для современной системы. Частота работы памяти - 2133 МГц, это стандартная, часто поддерживаемая по умолчанию скорость для многих платформ DDR4. Такой связки хватит для комфортной работы одной-двух легких программ одновременно, но при активной многозадачности с десятками вкладок в браузере может ощущаться нехватка оперативной памяти, что приведет к подтормаживаниям.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении, равном 1.2 В, что обеспечивает низкое тепловыделение. Скорее всего, он использует базовые тайминги, характерные для частоты 2133 МГц, что обеспечивает предсказуемую и стабильную работу. Данная планка не позиционируется как разгонная и, вероятно, не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, работая на своих штатных параметрах, что упрощает установку и гарантирует совместимость.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными материнскими платами, оснащенными слотами DDR4, и соответствующими процессорами Intel и AMD. Важно помнить, что память DDR4 физически несовместима со слотами DDR3 или DDR5. Частота 2133 МГц поддерживается практически всеми современными платформами для десктопов без необходимости каких-либо настроек в BIOS, что делает установку максимально простой.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, судя по всему, выполнена в классическом форм-факторе без массивного радиатора охлаждения. Это распространенное решение для модулей с невысокой частотой и напряжением, которые не склонны к сильному нагреву. Отсутствие радиатора делает планку низкопрофильной, что исключает любые потенциальные конфликты с установленным процессорным кулером, даже самым крупным.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность встроенной графики и в некоторых приложениях, потребуется установить две одинаковые планки в соответствующие слоты материнской платы. При необходимости расширения объема в будущем рекомендуется искать максимально схожий по характеристикам модуль, однако идеальным решением будет покупка сразу готового двухканального комплекта.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это небольшой объем в 4 ГБ, которого может не хватить для комфортной работы в Windows 10 или 11 при одновременном использовании нескольких программ. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты именно под память DDR4. Этот модуль - оптимальный и бюджетный выбор для простого увеличения оперативной памяти в старой системе или для самой базовой сборки, где не требуется высокая производительность. Если же вы планируете играть в современные игры или работать с ресурсоемкими приложениями, стоит рассмотреть комплекты от 8 ГБ или 16 ГБ и с более высокой частотой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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