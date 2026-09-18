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Смеситель для раковины Dorff Norma D1000000 купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины Dorff Norma D1000000

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Смеситель для раковины Dorff Norma D1000000 - фото 1
Смеситель для раковины Dorff Norma D1000000 - фото 2
Смеситель для раковины Dorff Norma D1000000 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Высота излива
83
Длина излива
15
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для раковины Dorff Norma D1000000 - фото 1
  • Смеситель для раковины Dorff Norma D1000000 - фото 2
  • Смеситель для раковины Dorff Norma D1000000 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
5 090 руб.  5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294207
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Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
11.9
Ширина, см
4.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
83
Длина излива
15
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х7
Вес, г.
800

Описание товара Смеситель для раковины Dorff Norma D1000000

Смеситель Norma немецкой компании Dorff – классическая модель, которая украсит любую современную ванную комнату. Корпус произведен из хромированной латуни с глянцевым покрытием, не тускнеющим и не истирающимся в процессе длительной эксплуатации. Керамический картридж рассчитан на безупречное функционирование в течение не менее пяти лет. Рычаг удобен для захвата одной рукой и поворачивается плавно, что позволяет максимально точно настроить температуру и напор струи. Удлиненный поворотный излив предназначен для оборудования габаритной раковины. Модель оснащена аэратором для смягчения и очищения воды.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Dorff Norma D1000000




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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
11.9
Ширина, см
4.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
83
Длина излива
15
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Norma немецкой компании Dorff – классическая модель, которая украсит любую современную ванную комнату. Корпус произведен из хромированной латуни с глянцевым покрытием, не тускнеющим и не истирающимся в процессе длительной эксплуатации. Керамический картридж рассчитан на безупречное функционирование в течение не менее пяти лет. Рычаг удобен для захвата одной рукой и поворачивается плавно, что позволяет максимально точно настроить температуру и напор струи. Удлиненный поворотный излив предназначен для оборудования габаритной раковины. Модель оснащена аэратором для смягчения и очищения воды.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
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Доставка
Отзывы


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