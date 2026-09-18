Сетевой адаптер Intel Ethernet Server Adapter X520-DA2 (E10G42BTDABLK)
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Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 287446
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х2
Вес, г.
800
Описание товара Сетевой адаптер Intel Ethernet Server Adapter X520-DA2 (E10G42BTDABLK)
Сетевая карта Intel E10G42BTDABLK 927249 представляет собой адаптер, с помощью которого можно получить доступ к Интернету через Ethernet-кабель с разъемом RJ-45. Это передовое решение для пользователей, которые хотят иметь высокоскоростную передачу данных, высокое качество оборудования или планируют на базе этой платы создать сервер. Устройство контролирует целостность передачи данных в сети и способно управлять энергопотреблением.
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Сетевая карта Intel E10G42BTDABLK 927249 представляет собой адаптер, с помощью которого можно получить доступ к Интернету через Ethernet-кабель с разъемом RJ-45. Это передовое решение для пользователей, которые хотят иметь высокоскоростную передачу данных, высокое качество оборудования или планируют на базе этой платы создать сервер. Устройство контролирует целостность передачи данных в сети и способно управлять энергопотреблением.
Сетевой адаптер Intel Ethernet Server Adapter X520-DA2 (E10G42BTDABLK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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