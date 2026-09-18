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Тонер-картридж OKI C823 пурпурный (7K) купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж OKI C823 пурпурный (7K)

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Тонер-картридж OKI C823 пурпурный (7K)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Oki
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C823
Цвет
пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 286845
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Характеристики

Бренд
OKi
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Oki
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C823
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, г.
700

Описание товара Тонер-картридж OKI C823 пурпурный (7K)

Основной принцип OKI Group — предоставлять продукты и решения, созданные специально для клиента путем консультативного и инновационного подхода к обслуживанию, дизайну, производству и внедрению.

Отзывы о товаре Тонер-картридж OKI C823 пурпурный (7K)




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Характеристики
Бренд
OKi
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Oki
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C823
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Основной принцип OKI Group — предоставлять продукты и решения, созданные специально для клиента путем консультативного и инновационного подхода к обслуживанию, дизайну, производству и внедрению.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж OKI C823 пурпурный (7K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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