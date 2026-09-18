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Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) купить с доставкой в Москве
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Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин)

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Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) - фото 1
Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) - фото 2
Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) - фото 3
Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) - фото 4
Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) - фото 5
Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) - фото 6
Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) - фото 7
Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) - фото 8
Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) - фото 9
Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) - фото 1
  • Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) - фото 2
  • Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) - фото 3
  • Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) - фото 4
  • Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) - фото 5
  • Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) - фото 6
  • Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) - фото 7
  • Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) - фото 8
  • Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) - фото 9
  • Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 285112
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Размеры в упаковке, см
28х18х16
Вес, г.
700

Описание товара Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин)

Микроскоп предназначен для наблюдения и исследования препаратов в проходящем свете по методу светлого поля. На микроскопе можно изучать прозрачные и полупрозрачные биологические объекты в виде мазков и срезов (тонкие срезы растений, разнообразные жидкости на стеклах). Микроскоп имеет встроенный светодиодный осветитель. Осветитель работает от батареек. Это позволяет производить исследования в походах, поездках в пригород и в любых других ситуациях с отсутствием доступа к электросети.

Отзывы о товаре Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Описание
Микроскоп предназначен для наблюдения и исследования препаратов в проходящем свете по методу светлого поля. На микроскопе можно изучать прозрачные и полупрозрачные биологические объекты в виде мазков и срезов (тонкие срезы растений, разнообразные жидкости на стеклах). Микроскоп имеет встроенный светодиодный осветитель. Осветитель работает от батареек. Это позволяет производить исследования в походах, поездках в пригород и в любых других ситуациях с отсутствием доступа к электросети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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