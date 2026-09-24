Top.Mail.Ru
Уцененный товар Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 650477
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) хорошее состояние, 650477

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Причина уценки
повреждена упаковка, пыль внутри на приборе; Спецификация:&nbsp; Минимальное увеличение, кратность: 40 Максимальное увеличение, кратность: 640 Вес микроскопа, кг: 0.4 Тип подсветки: светодиодная Расположение подсветки: комбинированная Комплектность: упаковка, микроскоп, руководство, набор для опытов, окуляр, объективы
  • Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) хорошее состояние - фото 1
  • Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) хорошее состояние - фото 2
  • Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) хорошее состояние - фото 3
  • Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
888 руб.  2 960 руб. 
Начислим 15 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650477
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) хорошее состояние
888 руб. -70%
2 960 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Причина уценки
повреждена упаковка, пыль внутри на приборе; Спецификация:&nbsp; Минимальное увеличение, кратность: 40 Максимальное увеличение, кратность: 640 Вес микроскопа, кг: 0.4 Тип подсветки: светодиодная Расположение подсветки: комбинированная Комплектность: упаковка, микроскоп, руководство, набор для опытов, окуляр, объективы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х16
Вес, г.
600

Описание товара Уцененный товар Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) хорошее состояние

Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) 
Внешний вид: хорошее состояние;
Причина уценки: повреждена упаковка, пыль внутри на приборе;
Спецификация: 

  • Минимальное увеличение, кратность: 40
  • Максимальное увеличение, кратность: 640
  • Вес микроскопа, кг: 0.4
  • Тип подсветки: светодиодная
  • Расположение подсветки: комбинированная
Комплектность: упаковка, микроскоп, руководство, набор для опытов, окуляр, объективы

Отзывы о товаре Уцененный товар Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Причина уценки
повреждена упаковка, пыль внутри на приборе; Спецификация:&nbsp; Минимальное увеличение, кратность: 40 Максимальное увеличение, кратность: 640 Вес микроскопа, кг: 0.4 Тип подсветки: светодиодная Расположение подсветки: комбинированная Комплектность: упаковка, микроскоп, руководство, набор для опытов, окуляр, объективы
Страна производитель
Китай
Описание
Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) 
Внешний вид: хорошее состояние;
Причина уценки: повреждена упаковка, пыль внутри на приборе;
Спецификация: 
  • Минимальное увеличение, кратность: 40
  • Максимальное увеличение, кратность: 640
  • Вес микроскопа, кг: 0.4
  • Тип подсветки: светодиодная
  • Расположение подсветки: комбинированная
Комплектность: упаковка, микроскоп, руководство, набор для опытов, окуляр, объективы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 888 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...