Уцененный товар Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) хорошее состояние, 650477
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Причина уценки
повреждена упаковка, пыль внутри на приборе; Спецификация: Минимальное увеличение, кратность: 40 Максимальное увеличение, кратность: 640 Вес микроскопа, кг: 0.4 Тип подсветки: светодиодная Расположение подсветки: комбинированная Комплектность: упаковка, микроскоп, руководство, набор для опытов, окуляр, объективы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%888 руб. 2 960 руб.
В наличии
Код товара: 650477
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888 руб. -70%
2 960 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Причина уценки
повреждена упаковка, пыль внутри на приборе; Спецификация: Минимальное увеличение, кратность: 40 Максимальное увеличение, кратность: 640 Вес микроскопа, кг: 0.4 Тип подсветки: светодиодная Расположение подсветки: комбинированная Комплектность: упаковка, микроскоп, руководство, набор для опытов, окуляр, объективы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х16
Вес, г.
600
Описание товара Уцененный товар Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние;
Причина уценки: повреждена упаковка, пыль внутри на приборе;
Спецификация:
- Минимальное увеличение, кратность: 40
- Максимальное увеличение, кратность: 640
- Вес микроскопа, кг: 0.4
- Тип подсветки: светодиодная
- Расположение подсветки: комбинированная
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Бренд
Тип товара
Микроскопы
Причина уценки
повреждена упаковка, пыль внутри на приборе; Спецификация: Минимальное увеличение, кратность: 40 Максимальное увеличение, кратность: 640 Вес микроскопа, кг: 0.4 Тип подсветки: светодиодная Расположение подсветки: комбинированная Комплектность: упаковка, микроскоп, руководство, набор для опытов, окуляр, объективы
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние;
Причина уценки: повреждена упаковка, пыль внутри на приборе;
Спецификация:
- Минимальное увеличение, кратность: 40
- Максимальное увеличение, кратность: 640
- Вес микроскопа, кг: 0.4
- Тип подсветки: светодиодная
- Расположение подсветки: комбинированная
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Уцененный товар Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин) хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 888 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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