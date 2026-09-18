Мебель для кукольного домика Огонек Гардероб С-1294
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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%660 руб. 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 282217
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Комплектация
гардероб, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х15х6
Вес, г.
550
Описание товара Мебель для кукольного домика Огонек Гардероб С-1294
Чем больше развита у ребенка фантазия, тем более интересные игры он придумывает. Но надо ему помочь развить игровой процесс, сделать его более интересным и захватывающим. Предметы мебели помогут обставить кукольную комнату, сделают процесс игры более весёлым, разнообразным. А как научиться кукле убирать свои вещи на место? И вот, уже кукла и ее старшая подруга вместе учатся наводить порядок в своем маленьком кукольном мире.
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Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Комплектация
гардероб, упаковка
Страна производитель
Китай
Чем больше развита у ребенка фантазия, тем более интересные игры он придумывает. Но надо ему помочь развить игровой процесс, сделать его более интересным и захватывающим. Предметы мебели помогут обставить кукольную комнату, сделают процесс игры более весёлым, разнообразным. А как научиться кукле убирать свои вещи на место? И вот, уже кукла и ее старшая подруга вместе учатся наводить порядок в своем маленьком кукольном мире.
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