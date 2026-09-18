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Мультиметр ProConnect DT-182 13-3014 купить с доставкой в Москве
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Мультиметр ProConnect DT-182 13-3014

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Мультиметр ProConnect DT-182 13-3014
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитестер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 275882
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Характеристики

Бренд
PROCONNECT
Тип товара
Мультитестер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х10
Вес, г.
543

Описание товара Мультиметр ProConnect DT-182 13-3014

Мультиметр — электроизмерительный прибор который включает в себя несколько функций и набор измеряемых параметров. Цифровой портативный мультиметр Proconnect DT-182 представляет собой субкомпактный 3,5-разрядный прибор, предназначенный для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления, проверки диодов, транзисторов, прозвонки соединений, а также проверки батареек. Прибор изготовлен из высококачественных материалов, калибровка и тестирование изделия произведена под контролем компании Rexant International.

Отзывы о товаре Мультиметр ProConnect DT-182 13-3014




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Характеристики
Бренд
PROCONNECT
Тип товара
Мультитестер
Страна производитель
Китай
Описание
Мультиметр — электроизмерительный прибор который включает в себя несколько функций и набор измеряемых параметров. Цифровой портативный мультиметр Proconnect DT-182 представляет собой субкомпактный 3,5-разрядный прибор, предназначенный для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления, проверки диодов, транзисторов, прозвонки соединений, а также проверки батареек. Прибор изготовлен из высококачественных материалов, калибровка и тестирование изделия произведена под контролем компании Rexant International.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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