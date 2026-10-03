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Мультиметр цифровой Stayer PROFESSIONAL PRODigital 45310 купить с доставкой в Москве
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Мультиметр цифровой Stayer PROFESSIONAL PRODigital 45310

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Мультиметр цифровой Stayer PROFESSIONAL PRODigital 45310 - фото 1
Мультиметр цифровой Stayer PROFESSIONAL PRODigital 45310 - фото 2
Мультиметр цифровой Stayer PROFESSIONAL PRODigital 45310 - фото 3
Мультиметр цифровой Stayer PROFESSIONAL PRODigital 45310 - фото 4
Мультиметр цифровой Stayer PROFESSIONAL PRODigital 45310 - фото 5
Мультиметр цифровой Stayer PROFESSIONAL PRODigital 45310 - фото 6
Мультиметр цифровой Stayer PROFESSIONAL PRODigital 45310 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тестер
  • Мультиметр цифровой Stayer PROFESSIONAL PRODigital 45310 - фото 1
  • Мультиметр цифровой Stayer PROFESSIONAL PRODigital 45310 - фото 2
  • Мультиметр цифровой Stayer PROFESSIONAL PRODigital 45310 - фото 3
  • Мультиметр цифровой Stayer PROFESSIONAL PRODigital 45310 - фото 4
  • Мультиметр цифровой Stayer PROFESSIONAL PRODigital 45310 - фото 5
  • Мультиметр цифровой Stayer PROFESSIONAL PRODigital 45310 - фото 6
  • Мультиметр цифровой Stayer PROFESSIONAL PRODigital 45310 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
960 руб.  1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266759
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Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Тестер
Напр. переменного тока, В
500
Напр. постоянного тока, В
500
Постоянный ток, А
10
Сопротивление, МОм
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х4
Вес, г.
200

Описание товара Мультиметр цифровой Stayer PROFESSIONAL PRODigital 45310

Мультиметр STAYER PROFESSIONAL PRODigital 45310 используется для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного тока и напряжения. Отличительной особенностью модели является компактные размеры, благодаря чему аппарат можно носить даже в кармане. Индикатор разряда батареи позволяет своевременно менять элементы питания для избежания перерывов в работе. Прорезиненный чехол защищает инструмент от ударов для долгого срока службы.

Отзывы о товаре Мультиметр цифровой Stayer PROFESSIONAL PRODigital 45310




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Тестер
Напр. переменного тока, В
500
Напр. постоянного тока, В
500
Постоянный ток, А
10
Сопротивление, МОм
20
Страна производитель
Китай
Описание
Мультиметр STAYER PROFESSIONAL PRODigital 45310 используется для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного тока и напряжения. Отличительной особенностью модели является компактные размеры, благодаря чему аппарат можно носить даже в кармане. Индикатор разряда батареи позволяет своевременно менять элементы питания для избежания перерывов в работе. Прорезиненный чехол защищает инструмент от ударов для долгого срока службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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