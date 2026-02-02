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Картридж лазерный Cactus CS-CE285X-MPS черный (3000стр.) для HP LJ M1130 MFP/ M1132MFP Pro/P1102s Pr купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Cactus CS-CE285X-MPS черный (3000стр.) для HP LJ M1130 MFP/ M1132MFP Pro/P1102s Pr

10 Отзывы
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Картридж лазерный Cactus CS-CE285X-MPS черный (3000стр.) для HP LJ M1130 MFP/ M1132MFP Pro/P1102s Pr - фото 1
Картридж лазерный Cactus CS-CE285X-MPS черный (3000стр.) для HP LJ M1130 MFP/ M1132MFP Pro/P1102s Pr - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
M1130 MFP, M1130 MFP Pro Series, M1132 Pro, M1132MFP Pro, M1132S Pro, M1137 Pro, M1210 Pro Series, M1212 MFP Pro, M1212NF MFP Pro, M1214 Pro, M1214NFh Pro, M1217 Pro, M1217NFW MFP Pro, P1100 Pro, P1101 Pro, P1102 Pro, P1102S Pro, P1102W Pro, P1103 Pro, P1104 Pro, P1104W Pro, P1106 Pro, P1106W Pro, P1108 Pro, P1109 Pro
Цвет
черный
  • Картридж лазерный Cactus CS-CE285X-MPS черный (3000стр.) для HP LJ M1130 MFP/ M1132MFP Pro/P1102s Pr - фото 1
  • Картридж лазерный Cactus CS-CE285X-MPS черный (3000стр.) для HP LJ M1130 MFP/ M1132MFP Pro/P1102s Pr - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260222
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
M1130 MFP, M1130 MFP Pro Series, M1132 Pro, M1132MFP Pro, M1132S Pro, M1137 Pro, M1210 Pro Series, M1212 MFP Pro, M1212NF MFP Pro, M1214 Pro, M1214NFh Pro, M1217 Pro, M1217NFW MFP Pro, P1100 Pro, P1101 Pro, P1102 Pro, P1102S Pro, P1102W Pro, P1103 Pro, P1104 Pro, P1104W Pro, P1106 Pro, P1106W Pro, P1108 Pro, P1109 Pro
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х10
Вес, г.
600

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-CE285X-MPS черный (3000стр.) для HP LJ M1130 MFP/ M1132MFP Pro/P1102s Pr

Картриджи Cactus для лазерных принтеров и МФУ Hewlett-Packard (HP) производятся на современных высокотехнологичных фабриках работающих в соотвествии с международными стандартами качества и защищены собственными патентами.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-CE285X-MPS черный (3000стр.) для HP LJ M1130 MFP/ M1132MFP Pro/P1102s Pr

Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю часто. В использовании хорош. И цена нравится. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Минсылу И.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар, уже второй раз заказываю. мне очень понравилось, спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает. Быстро пришел. Цена демократичная. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Бакина О.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший. Пришел быстро. Печатает тоже отлично. Берем постоянно.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Людмила К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший картридж, не уступает оригинальному, хватает краски на долго, пришёл быстро,беру 3 раз,рекомендую продавца спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2025
Глеб В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные картриджи 1600 хватает на три дня. Этих на две недели уже хватило, пока не кончился
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Подошел. В первую печать выдал принтер ,что неоригинал- замените, но печатал. Следующий раз уже не сообщал.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Станислав А.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие картриджи. печать от оригинала не отличается
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Ярослав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие картриджи, рекомендую, не один раз куплены
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Ресурс обычный, НЕ увеличенный, не 3000 стр., а порядка ~ 1300.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
M1130 MFP, M1130 MFP Pro Series, M1132 Pro, M1132MFP Pro, M1132S Pro, M1137 Pro, M1210 Pro Series, M1212 MFP Pro, M1212NF MFP Pro, M1214 Pro, M1214NFh Pro, M1217 Pro, M1217NFW MFP Pro, P1100 Pro, P1101 Pro, P1102 Pro, P1102S Pro, P1102W Pro, P1103 Pro, P1104 Pro, P1104W Pro, P1106 Pro, P1106W Pro, P1108 Pro, P1109 Pro
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картриджи Cactus для лазерных принтеров и МФУ Hewlett-Packard (HP) производятся на современных высокотехнологичных фабриках работающих в соотвествии с международными стандартами качества и защищены собственными патентами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю часто. В использовании хорош. И цена нравится. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Минсылу И.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар, уже второй раз заказываю. мне очень понравилось, спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает. Быстро пришел. Цена демократичная. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Бакина О.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший. Пришел быстро. Печатает тоже отлично. Берем постоянно.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Людмила К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший картридж, не уступает оригинальному, хватает краски на долго, пришёл быстро,беру 3 раз,рекомендую продавца спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2025
Глеб В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные картриджи 1600 хватает на три дня. Этих на две недели уже хватило, пока не кончился
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Подошел. В первую печать выдал принтер ,что неоригинал- замените, но печатал. Следующий раз уже не сообщал.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Станислав А.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие картриджи. печать от оригинала не отличается
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Ярослав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие картриджи, рекомендую, не один раз куплены
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Ресурс обычный, НЕ увеличенный, не 3000 стр., а порядка ~ 1300.


Картридж лазерный Cactus CS-CE285X-MPS черный (3000стр.) для HP LJ M1130 MFP/ M1132MFP Pro/P1102s Pr - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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