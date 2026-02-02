Картридж лазерный Cactus CS-CE285X-MPS черный (3000стр.) для HP LJ M1130 MFP/ M1132MFP Pro/P1102s Pr
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
M1130 MFP, M1130 MFP Pro Series, M1132 Pro, M1132MFP Pro, M1132S Pro, M1137 Pro, M1210 Pro Series, M1212 MFP Pro, M1212NF MFP Pro, M1214 Pro, M1214NFh Pro, M1217 Pro, M1217NFW MFP Pro, P1100 Pro, P1101 Pro, P1102 Pro, P1102S Pro, P1102W Pro, P1103 Pro, P1104 Pro, P1104W Pro, P1106 Pro, P1106W Pro, P1108 Pro, P1109 Pro
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 260222
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
M1130 MFP, M1130 MFP Pro Series, M1132 Pro, M1132MFP Pro, M1132S Pro, M1137 Pro, M1210 Pro Series, M1212 MFP Pro, M1212NF MFP Pro, M1214 Pro, M1214NFh Pro, M1217 Pro, M1217NFW MFP Pro, P1100 Pro, P1101 Pro, P1102 Pro, P1102S Pro, P1102W Pro, P1103 Pro, P1104 Pro, P1104W Pro, P1106 Pro, P1106W Pro, P1108 Pro, P1109 Pro
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х10
Вес, г.
600
Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-CE285X-MPS черный (3000стр.) для HP LJ M1130 MFP/ M1132MFP Pro/P1102s Pr
Картриджи Cactus для лазерных принтеров и МФУ Hewlett-Packard (HP) производятся на современных высокотехнологичных фабриках работающих в соотвествии с международными стандартами качества и защищены собственными патентами.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
M1130 MFP, M1130 MFP Pro Series, M1132 Pro, M1132MFP Pro, M1132S Pro, M1137 Pro, M1210 Pro Series, M1212 MFP Pro, M1212NF MFP Pro, M1214 Pro, M1214NFh Pro, M1217 Pro, M1217NFW MFP Pro, P1100 Pro, P1101 Pro, P1102 Pro, P1102S Pro, P1102W Pro, P1103 Pro, P1104 Pro, P1104W Pro, P1106 Pro, P1106W Pro, P1108 Pro, P1109 Pro
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Картриджи Cactus для лазерных принтеров и МФУ Hewlett-Packard (HP) производятся на современных высокотехнологичных фабриках работающих в соотвествии с международными стандартами качества и защищены собственными патентами.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю часто. В использовании хорош. И цена нравится. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар, уже второй раз заказываю. мне очень понравилось, спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. Быстро пришел. Цена демократичная. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший. Пришел быстро. Печатает тоже отлично. Берем постоянно.
Достоинства:
Комментарий:
хороший картридж, не уступает оригинальному, хватает краски на долго, пришёл быстро,беру 3 раз,рекомендую продавца спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные картриджи 1600 хватает на три дня. Этих на две недели уже хватило, пока не кончился
Достоинства:
Комментарий:
Подошел. В первую печать выдал принтер ,что неоригинал- замените, но печатал. Следующий раз уже не сообщал.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие картриджи. печать от оригинала не отличается
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие картриджи, рекомендую, не один раз куплены
Достоинства:
Комментарий:
Ресурс обычный, НЕ увеличенный, не 3000 стр., а порядка ~ 1300.
Картридж лазерный Cactus CS-CE285X-MPS черный (3000стр.) для HP LJ M1130 MFP/ M1132MFP Pro/P1102s Pr - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-CE285X-MPS черный (3000стр.) для HP LJ M1130 MFP/ M1132MFP Pro/P1102s Pr
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю часто. В использовании хорош. И цена нравится. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар, уже второй раз заказываю. мне очень понравилось, спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. Быстро пришел. Цена демократичная. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший. Пришел быстро. Печатает тоже отлично. Берем постоянно.
Достоинства:
Комментарий:
хороший картридж, не уступает оригинальному, хватает краски на долго, пришёл быстро,беру 3 раз,рекомендую продавца спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные картриджи 1600 хватает на три дня. Этих на две недели уже хватило, пока не кончился
Достоинства:
Комментарий:
Подошел. В первую печать выдал принтер ,что неоригинал- замените, но печатал. Следующий раз уже не сообщал.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие картриджи. печать от оригинала не отличается
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие картриджи, рекомендую, не один раз куплены
Достоинства:
Комментарий:
Ресурс обычный, НЕ увеличенный, не 3000 стр., а порядка ~ 1300.