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Картридж струйный HP 963 3JA28AE пурпурный (1600стр.) для HP OfficeJet Pro 901x/902x/HP купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный HP 963 3JA28AE пурпурный (1600стр.) для HP OfficeJet Pro 901x/902x/HP

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Картридж струйный HP 963 3JA28AE пурпурный (1600стр.) для HP OfficeJet Pro 901x/902x/HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 258869
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х3
Вес, г.
70

Описание товара Картридж струйный HP 963 3JA28AE пурпурный (1600стр.) для HP OfficeJet Pro 901x/902x/HP

Картридж струйный HP 963 3JA28AE пурпурный (1600стр.) для HP OfficeJet Pro 901x/902x/HP

Отзывы о товаре Картридж струйный HP 963 3JA28AE пурпурный (1600стр.) для HP OfficeJet Pro 901x/902x/HP




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж струйный HP 963 3JA28AE пурпурный (1600стр.) для HP OfficeJet Pro 901x/902x/HP
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный HP 963 3JA28AE пурпурный (1600стр.) для HP OfficeJet Pro 901x/902x/HP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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