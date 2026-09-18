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Картридж струйный Cactus CS-F6T81AE 973XL голубой (115мл) для HP PageWide 352dw/MFP377dw/377dn купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-F6T81AE 973XL голубой (115мл) для HP PageWide 352dw/MFP377dw/377dn

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Картридж струйный Cactus CS-F6T81AE 973XL голубой (115мл) для HP PageWide 352dw/MFP377dw/377dn
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 233304
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
2х1х1
Вес, г.
180

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-F6T81AE 973XL голубой (115мл) для HP PageWide 352dw/MFP377dw/377dn

Картридж струйный Cactus CS-F6T81AE 973XL голубой (115мл) для HP PageWide 352dw/MFP377dw/377dn

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-F6T81AE 973XL голубой (115мл) для HP PageWide 352dw/MFP377dw/377dn




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж струйный Cactus CS-F6T81AE 973XL голубой (115мл) для HP PageWide 352dw/MFP377dw/377dn
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-F6T81AE 973XL голубой (115мл) для HP PageWide 352dw/MFP377dw/377dn - стоимость товара 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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