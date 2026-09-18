Стойка Falcon Eyes L-150 /B напольная
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Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная высота, см
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231091
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная высота, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х9х3
Вес, кг.
1.1
Описание товара Стойка Falcon Eyes L-150 /B напольная
Falcon Eyes L-150/B — специальная напольная стойка-база (лягушка) предназначена для установки студийных осветителей на небольшой высоте. Рабочая высота 15 см позволит подсветить объект или фон с нижней точки. Быстро раскладывается, в комплекте съемный установочный адаптер-шпигот диаметром 5/8 с резьбой 1/4 и 3/8.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная высота, см
15
Страна производитель
Китай
Falcon Eyes L-150/B — специальная напольная стойка-база (лягушка) предназначена для установки студийных осветителей на небольшой высоте. Рабочая высота 15 см позволит подсветить объект или фон с нижней точки. Быстро раскладывается, в комплекте съемный установочный адаптер-шпигот диаметром 5/8 с резьбой 1/4 и 3/8.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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