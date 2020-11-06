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Телескоп Sky-Watcher BK MAK102AZGT SynScan GOTO

Артикул: 221070
  • Телескоп Sky-Watcher BK MAK102AZGT SynScan GOTO - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher BK MAK102AZGT SynScan GOTO - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher BK MAK102AZGT SynScan GOTO - фото 3
Телескоп Sky-Watcher BK MAK102AZGT SynScan GOTO - фото 1
Телескоп Sky-Watcher BK MAK102AZGT SynScan GOTO - фото 2
Телескоп Sky-Watcher BK MAK102AZGT SynScan GOTO - фото 3
58 190 руб. 
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+ 1920 КэтКоинов
Артикул: 221070
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараТелескопы
Тип телескопазеркально-линзовый
Оптическая схемаМаксутов-Кассегрен
Диаметр объектива102 мм
Фокусное расстояние объектива1300 мм
Максимальное увеличение204х
Установканапольная
Монтировкаазимутальная
Материал штативасталь
Вес, кг10
Sky-Watcher MAK BK MAK102AZGT SynScan GOTO – это компактный катадиоптрик с системой автоматического наведения. Благодаря качественной оптике, надежной механике и простому управлению телескоп подходит и для опытных, и для начинающих астрономов. В базе данных телескопа содержатся координаты 42 900 астрономических объектов.


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Самовывоз невозможен
Телескоп Sky-Watcher BK MAK102AZGT SynScan GOTO - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 58190 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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