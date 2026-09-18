Top.Mail.Ru
Телескоп Sky-Watcher BK P15012EQ3-2 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телескоп Sky-Watcher BK P15012EQ3-2

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телескоп Sky-Watcher BK P15012EQ3-2 - фото 1
Телескоп Sky-Watcher BK P15012EQ3-2 - фото 2
Телескоп Sky-Watcher BK P15012EQ3-2 - фото 3
Телескоп Sky-Watcher BK P15012EQ3-2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
150
Максимальное увеличение (X)
300x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
1200
  • Телескоп Sky-Watcher BK P15012EQ3-2 - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher BK P15012EQ3-2 - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher BK P15012EQ3-2 - фото 3
  • Телескоп Sky-Watcher BK P15012EQ3-2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
124 990 руб. 

Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

100 670 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221065
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
150
Максимальное увеличение (X)
300x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
1200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.5х0.43
Вес, кг.
26

Описание товара Телескоп Sky-Watcher BK P15012EQ3-2

Телескоп Sky-Watcher BK P15012EQ3-2 – это прекрасный инструмент для изучения туманностей, галактик, звездных скоплений и других объектов дальнего космоса. Эта модель подходит и для астрофотографии. Благодаря качественной оптике картинка получается яркой и четкой. Оптическая труба устанавливается на высокоточную экваториальную монтировку немецкого типа.

Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher BK P15012EQ3-2




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
150
Максимальное увеличение (X)
300x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
1200
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Sky-Watcher BK P15012EQ3-2 – это прекрасный инструмент для изучения туманностей, галактик, звездных скоплений и других объектов дальнего космоса. Эта модель подходит и для астрофотографии. Благодаря качественной оптике картинка получается яркой и четкой. Оптическая труба устанавливается на высокоточную экваториальную монтировку немецкого типа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телескоп Sky-Watcher BK P15012EQ3-2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 124990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...