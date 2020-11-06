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Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK90SP OTA

Артикул: 221042
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK90SP OTA - фото 1
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK90SP OTA - фото 2
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK90SP OTA - фото 3
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK90SP OTA - фото 4
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK90SP OTA - фото 1
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK90SP OTA - фото 2
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK90SP OTA - фото 3
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK90SP OTA - фото 4
19 390 руб. 
Купить
+ 640 КэтКоинов
Артикул: 221042
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараТруба оптическая
Sky-Watcher BK MAK90SP OTA – это универсальная зеркально-линзовая оптическая труба, с помощью которой можно изучать городской пейзаж и любоваться далекими звездами. С помощью этой трубы можно увидеть фазы Венеры и Меркурия, щель Кассини в кольцах Сатурна и Большой красное пятно Юпитера, десятки шаровых звездных скоплений, галактик и туманностей. Благодаря компактным размерам прибор идеально подходит дл загородных наблюдений.


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Самовывоз невозможен
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK90SP OTA - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 19390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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