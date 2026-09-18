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Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK90SP OTA купить с доставкой в Москве
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Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK90SP OTA

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Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK90SP OTA - фото 1
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK90SP OTA - фото 2
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK90SP OTA - фото 3
Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK90SP OTA - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK90SP OTA - фото 1
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK90SP OTA - фото 2
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK90SP OTA - фото 3
  • Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK90SP OTA - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221042
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Размеры в упаковке, см
67х30х28
Вес, кг.
4

Описание товара Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK90SP OTA

Sky-Watcher BK MAK90SP OTA – это универсальная зеркально-линзовая оптическая труба, с помощью которой можно изучать городской пейзаж и любоваться далекими звездами. С помощью этой трубы можно увидеть фазы Венеры и Меркурия, щель Кассини в кольцах Сатурна и Большой красное пятно Юпитера, десятки шаровых звездных скоплений, галактик и туманностей. Благодаря компактным размерам прибор идеально подходит дл загородных наблюдений.

Отзывы о товаре Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK90SP OTA




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Описание
Sky-Watcher BK MAK90SP OTA – это универсальная зеркально-линзовая оптическая труба, с помощью которой можно изучать городской пейзаж и любоваться далекими звездами. С помощью этой трубы можно увидеть фазы Венеры и Меркурия, щель Кассини в кольцах Сатурна и Большой красное пятно Юпитера, десятки шаровых звездных скоплений, галактик и туманностей. Благодаря компактным размерам прибор идеально подходит дл загородных наблюдений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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