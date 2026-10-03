Тонер Картридж Kyocera TK-865M пурпурный (12000стр.) для Kyocera TASKalfa 250ci/300ci
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Kyocera
Цвет
Magenta
Ресурс печати, копий
12000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%12 510 руб. 18 200 руб.
В наличии
Код товара: 217572
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
12 510 руб. -31%
18 200 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Kyocera
Цвет
Magenta
Ресурс печати, копий
12000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х17х17
Вес, кг.
1.1
Описание товара Тонер Картридж Kyocera TK-865M пурпурный (12000стр.) для Kyocera TASKalfa 250ci/300ci
Kyocera TK-865M — это оригинальный пурпурный (magenta) тонер-картридж высокой емкости, предназначенный для использования в цветных лазерных многофункциональных устройствах Kyocera TASKalfa 250ci и TASKalfa 300ci.
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Бренд
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Kyocera
Цвет
Magenta
Ресурс печати, копий
12000
Страна производитель
Китай
Kyocera TK-865M — это оригинальный пурпурный (magenta) тонер-картридж высокой емкости, предназначенный для использования в цветных лазерных многофункциональных устройствах Kyocera TASKalfa 250ci и TASKalfa 300ci.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер Картридж Kyocera TK-865M пурпурный (12000стр.) для Kyocera TASKalfa 250ci/300ci – стоимость товара 12510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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