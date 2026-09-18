Тонер Картридж Canon 040M 0456C001 пурпурный (5400стр.) для Canon LBP-710/712
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
5400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217503
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
5400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
800
Описание товара Тонер Картридж Canon 040M 0456C001 пурпурный (5400стр.) для Canon LBP-710/712
Тонер Картридж Canon 040M 0456C001 пурпурный (5400стр.) для Canon LBP-710/712
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
5400
Страна производитель
Китай
Тонер Картридж Canon 040M 0456C001 пурпурный (5400стр.) для Canon LBP-710/712
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Тонер Картридж Canon 040M 0456C001 пурпурный (5400стр.) для Canon LBP-710/712 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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