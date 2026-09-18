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Кресло Бюрократ CH-250-V/BLACK черный искусственная кожа купить с доставкой в Москве
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Кресло Бюрократ CH-250-V/BLACK черный искусственная кожа

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Кресло Бюрократ CH-250-V/BLACK черный искусственная кожа - фото 1
Кресло Бюрократ CH-250-V/BLACK черный искусственная кожа - фото 2
Кресло Бюрократ CH-250-V/BLACK черный искусственная кожа - фото 3
Кресло Бюрократ CH-250-V/BLACK черный искусственная кожа - фото 4
Кресло Бюрократ CH-250-V/BLACK черный искусственная кожа - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
150 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Материал обивки
искусственная кожа
Цвет
черный
  • Кресло Бюрократ CH-250-V/BLACK черный искусственная кожа - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-250-V/BLACK черный искусственная кожа - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-250-V/BLACK черный искусственная кожа - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-250-V/BLACK черный искусственная кожа - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-250-V/BLACK черный искусственная кожа - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217293
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
150 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Материал обивки
искусственная кожа
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
11.8

Описание товара Кресло Бюрократ CH-250-V/BLACK черный искусственная кожа

Кресло для посетителей Бюрократ CH-250-V Стильный стул на полозьях Бюрократ CH-250-V способен освежить и преобразить любой современный интерьер. Модель смотрится легко и воздушно, несмотря на единый каркас ножек. Мягкие спинка и сиденье по центру и краям оформлены аккуратной строчкой. Стул идеален и практичен для оформления обеденной зоны на кухне и в гостиной квартиры-студии. Кроме того, модель вполне универсальна и может использоваться как часть офисной территории для посетителей. Каркас металлический, для обивки используется искусственная кожа. Максимальная нагрузка — 250 кг.

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ CH-250-V/BLACK черный искусственная кожа




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
150 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Материал обивки
искусственная кожа
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Описание
Кресло для посетителей Бюрократ CH-250-V Стильный стул на полозьях Бюрократ CH-250-V способен освежить и преобразить любой современный интерьер. Модель смотрится легко и воздушно, несмотря на единый каркас ножек. Мягкие спинка и сиденье по центру и краям оформлены аккуратной строчкой. Стул идеален и практичен для оформления обеденной зоны на кухне и в гостиной квартиры-студии. Кроме того, модель вполне универсальна и может использоваться как часть офисной территории для посетителей. Каркас металлический, для обивки используется искусственная кожа. Максимальная нагрузка — 250 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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