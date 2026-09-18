Кресло Бюрократ CH-250-V/BLACK черный искусственная кожа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
150 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Материал обивки
искусственная кожа
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217293
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
150 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Материал обивки
искусственная кожа
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
11.8
Описание товара Кресло Бюрократ CH-250-V/BLACK черный искусственная кожа
Кресло для посетителей Бюрократ CH-250-V Стильный стул на полозьях Бюрократ CH-250-V способен освежить и преобразить любой современный интерьер. Модель смотрится легко и воздушно, несмотря на единый каркас ножек. Мягкие спинка и сиденье по центру и краям оформлены аккуратной строчкой. Стул идеален и практичен для оформления обеденной зоны на кухне и в гостиной квартиры-студии. Кроме того, модель вполне универсальна и может использоваться как часть офисной территории для посетителей. Каркас металлический, для обивки используется искусственная кожа. Максимальная нагрузка — 250 кг.
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Бренд
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
150 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Материал обивки
искусственная кожа
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Кресло для посетителей Бюрократ CH-250-V Стильный стул на полозьях Бюрократ CH-250-V способен освежить и преобразить любой современный интерьер. Модель смотрится легко и воздушно, несмотря на единый каркас ножек. Мягкие спинка и сиденье по центру и краям оформлены аккуратной строчкой. Стул идеален и практичен для оформления обеденной зоны на кухне и в гостиной квартиры-студии. Кроме того, модель вполне универсальна и может использоваться как часть офисной территории для посетителей. Каркас металлический, для обивки используется искусственная кожа. Максимальная нагрузка — 250 кг.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, до 120 кг, серые
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 150 кг
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, до 120 кг, серые
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 150 кг
Кресло Бюрократ CH-250-V/BLACK черный искусственная кожа - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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