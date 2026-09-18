Блок фотобарабана HP 828A CF364A желтый цв:30000стр. для CLJ Ent M855/M880 HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LaserJet M855dn M855, M855x+, M855xh, M880z M880, M880z+
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
30000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217082
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LaserJet M855dn M855, M855x+, M855xh, M880z M880, M880z+
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
30000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х33х17
Вес, кг.
3.84
Описание товара Блок фотобарабана HP 828A CF364A желтый цв:30000стр. для CLJ Ent M855/M880 HP
Оригинальный Фотобарабан CF364A это гарантия качества производителя Hewlett Packard. Используя CF364A Вы можете быть уверены в качестве печати, ведь оригинальные продукты фирмы Hewlett Packard проходят контроль качества и являются лучшими расходными материалами Для лазерных устройств Hewlett Packard. Фотобарабан CF364A от Hewlett Packard имеет жёлтый цвет красителя картриджа. Объём CF364A 0.033126408 м3. Ресурс CF364A 30 000 страниц. Фотобарабан рекомендуется использовать при температуре . Хранить CF364A рекомендуется при температуре от -20 до 40 °C и влажности от 10 до 95 %.
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Бренд
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LaserJet M855dn M855, M855x+, M855xh, M880z M880, M880z+
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
30000
Страна производитель
Китай
Оригинальный Фотобарабан CF364A это гарантия качества производителя Hewlett Packard. Используя CF364A Вы можете быть уверены в качестве печати, ведь оригинальные продукты фирмы Hewlett Packard проходят контроль качества и являются лучшими расходными материалами Для лазерных устройств Hewlett Packard. Фотобарабан CF364A от Hewlett Packard имеет жёлтый цвет красителя картриджа. Объём CF364A 0.033126408 м3. Ресурс CF364A 30 000 страниц. Фотобарабан рекомендуется использовать при температуре . Хранить CF364A рекомендуется при температуре от -20 до 40 °C и влажности от 10 до 95 %.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
Блок фотобарабана HP 828A CF364A желтый цв:30000стр. для CLJ Ent M855/M880 HP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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