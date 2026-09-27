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Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
24 110 руб.
33 820
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 213435
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Описание товара Комплект KGUARD Hybrid HD881-4WA713A AHD+IP 12кан.+4кам.720P
Последнее поколение гибридной системы видеонаблюдения Высокого Разрешения. Комплект KGuard HD серии Hybrid DVR специально разработан для легкой самостоятельной установки. Запись и отображение с качеством HD(720P, 1Mpix) и FullHD(1080P, 2 MPix) в режиме реального времени гарантирует четкое изображение любых деталей и обеспечит ваше спокойствие. Скачав эксклюзивное приложение KView Pro вы настроете комплект в считанные секунды, и сразу получите доступ к многоканальному дистанционному мониторингу через ваш смартфон / планшет. Всегда держите под контролем ваш дом или офис с помощью приложения в любом месте и в любое время. Интерфейс приложения максимально удобен и практичен. Комплект комбо поставляется с 1M или 2M мегапиксельными камерами, также поддерживает стандартные аналоговые камеры (960H), AHD камеры (720P/1080P), и Onvif IP-камеры. Позволяет хранить изображения одновременно, как на рекордере, так и в облаке Dropbox. Это лучшее решение для обеспечения безопасности, которое содержит в себе большие возможности для модернизации в будущем.
Последнее поколение гибридной системы видеонаблюдения Высокого Разрешения. Комплект KGuard HD серии Hybrid DVR специально разработан для легкой самостоятельной установки. Запись и отображение с качеством HD(720P, 1Mpix) и FullHD(1080P, 2 MPix) в режиме реального времени гарантирует четкое изображение любых деталей и обеспечит ваше спокойствие. Скачав эксклюзивное приложение KView Pro вы настроете комплект в считанные секунды, и сразу получите доступ к многоканальному дистанционному мониторингу через ваш смартфон / планшет. Всегда держите под контролем ваш дом или офис с помощью приложения в любом месте и в любое время. Интерфейс приложения максимально удобен и практичен. Комплект комбо поставляется с 1M или 2M мегапиксельными камерами, также поддерживает стандартные аналоговые камеры (960H), AHD камеры (720P/1080P), и Onvif IP-камеры. Позволяет хранить изображения одновременно, как на рекордере, так и в облаке Dropbox. Это лучшее решение для обеспечения безопасности, которое содержит в себе большие возможности для модернизации в будущем.
Комплект KGUARD Hybrid HD881-4WA713A AHD+IP 12кан.+4кам.720P - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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