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Комплект видеонаблюдения Falcon Eye 4CH + 4CAM KIT FE-104MHD OFIS SMAR купить с доставкой в Москве
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Комплект видеонаблюдения Falcon Eye 4CH + 4CAM KIT FE-104MHD OFIS SMAR

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Комплект видеонаблюдения Falcon Eye 4CH + 4CAM KIT FE-104MHD OFIS SMAR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 209480
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Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Комплект видеонаблюдения
Влагозащищенная конструкция
есть
Дистанция ночной съемки
20 м
ИК подсветка
да
Разрешение
1920х1080
Разрешение камеры
1 Мп
Тип матрицы
CMOS
Фокусное расстояние
3.6 мм
Форматы сжатия видео
H.264
Цвет
белый
Размеры в упаковке, см
30х20х7
Вес, г.
486

Описание товара Комплект видеонаблюдения Falcon Eye 4CH + 4CAM KIT FE-104MHD OFIS SMAR

Комплект видеонаблюденя, представляющий собой набор высококачественного оборудования для самостоятельного построения системы видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Комплект видеонаблюдения Falcon Eye 4CH + 4CAM KIT FE-104MHD OFIS SMAR




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Комплект видеонаблюдения
Влагозащищенная конструкция
есть
Дистанция ночной съемки
20 м
ИК подсветка
да
Разрешение
1920х1080
Разрешение камеры
1 Мп
Тип матрицы
CMOS
Фокусное расстояние
3.6 мм
Форматы сжатия видео
H.264
Цвет
белый
Описание
Комплект видеонаблюденя, представляющий собой набор высококачественного оборудования для самостоятельного построения системы видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект видеонаблюдения Falcon Eye 4CH + 4CAM KIT FE-104MHD OFIS SMAR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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