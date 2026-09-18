Комплект видеонаблюдения Falcon Eye 4CH + 4CAM KIT FE-104MHD OFIS SMAR
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 209480
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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Комплект видеонаблюдения
Влагозащищенная конструкция
есть
Дистанция ночной съемки
20 м
ИК подсветка
да
Разрешение
1920х1080
Разрешение камеры
1 Мп
Тип матрицы
CMOS
Фокусное расстояние
3.6 мм
Форматы сжатия видео
H.264
Цвет
белый
Размеры в упаковке, см
30х20х7
Вес, г.
486
Описание товара Комплект видеонаблюдения Falcon Eye 4CH + 4CAM KIT FE-104MHD OFIS SMAR
Комплект видеонаблюденя, представляющий собой набор высококачественного оборудования для самостоятельного построения системы видеонаблюдения.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Комплект видеонаблюдения
Влагозащищенная конструкция
есть
Дистанция ночной съемки
20 м
ИК подсветка
да
Разрешение
1920х1080
Разрешение камеры
1 Мп
Тип матрицы
CMOS
Фокусное расстояние
3.6 мм
Форматы сжатия видео
H.264
Цвет
белый
Комплект видеонаблюденя, представляющий собой набор высококачественного оборудования для самостоятельного построения системы видеонаблюдения.
Комплект видеонаблюдения Falcon Eye 4CH + 4CAM KIT FE-104MHD OFIS SMAR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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