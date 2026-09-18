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Смеситель для биде Clever Ventu 99431 купить с доставкой в Москве
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Смеситель для биде Clever Ventu 99431

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Смеситель для биде Clever Ventu 99431 - фото 1
Смеситель для биде Clever Ventu 99431 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
  • Смеситель для биде Clever Ventu 99431 - фото 1
  • Смеситель для биде Clever Ventu 99431 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 205284
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Характеристики

Бренд
Clever
Тип товара
Смесители для биде
Размеры в упаковке, см
28х18х7
Вес, г.
510

Описание товара Смеситель для биде Clever Ventu 99431

Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Стильный эргономичный дизайн. Отлично впишется в любой интерьер. Способ монтажа - на биде



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Clever Ventu 99431




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Характеристики
Бренд
Clever
Тип товара
Смесители для биде
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Стильный эргономичный дизайн. Отлично впишется в любой интерьер. Способ монтажа - на биде


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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