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Смеситель для ванны Clever Ventu 99434 купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны Clever Ventu 99434

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Смеситель для ванны Clever Ventu 99434 - фото 1
Смеситель для ванны Clever Ventu 99434 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
  • Смеситель для ванны Clever Ventu 99434 - фото 1
  • Смеситель для ванны Clever Ventu 99434 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 205035
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Характеристики

Бренд
Clever
Тип товара
Смесители для ванны
Размеры в упаковке, см
25х21х13
Вес, г.
520

Описание товара Смеситель для ванны Clever Ventu 99434

Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводкаСтильный эргономичный дизайн. Отлично впишется в любой интерьер. Способ монтажа - настенный



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Clever Ventu 99434




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Характеристики
Бренд
Clever
Тип товара
Смесители для ванны
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводкаСтильный эргономичный дизайн. Отлично впишется в любой интерьер. Способ монтажа - настенный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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