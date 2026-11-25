Набор инструментов Bort BTK-42
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб.
В наличии
Код товара: 202396
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 230 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х7
Вес, кг.
1.5
Описание товара Набор инструментов Bort BTK-42
Набор инструментов Bort BTK-42
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 190 руб.298 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех...
-
В наличииЦена 1 190 руб.298 руб. в СплитНабор имбусовых ключей ЗУБР 18 шт, (27463-H18)
-
В наличииЦена 1 190 руб.298 руб. в СплитОтвертка для точных работ KRAFTOOL Precision-28, 28 предметов (2...
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитНабор инструментов Sturm! 1310-01-TS23
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитНабор ключей комбинированных трещоточных 8-17 мм, 6 шт., CrV Mat...
-
В наличииЦена 1 240 руб.310 руб. в СплитНабор инструментов бытовой, 132 предмета Sparta
-
В наличииЦена 1 240 руб.310 руб. в СплитНабор ключей накидных, 6–22 мм, CR-V, 8 шт., полированный хром M...
-
В наличииЦена 1 250 руб.313 руб. в СплитНабор напильников Stayer 1681-15-H5_z01, 150 мм, 5 предметов
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитНабор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 10 шт., CrV, фосфатированные, ...
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитНабор инструментов Bort BTK-24
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитНабор отверток + биты, 21 пред., PH + SL+ Hex + Torx, HCS, 2к ру...
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитНабор комбинированных гаечных ключей ЗУБР 27088-H12_z01, 6 - 22 ...
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
42
Страна производитель
Китай
Набор инструментов Bort BTK-42
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Купить Набор инструментов Bort BTK-42 - по цене 1230 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор инструментов Bort BTK-42