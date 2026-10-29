Top.Mail.Ru
Компрессор автомобильный КАЧОК K30 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Компрессор автомобильный КАЧОК K30

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Компрессор автомобильный КАЧОК K30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор автомобильный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 196679
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Компрессор автомобильный КАЧОК K30
1 440 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
КАЧОК
Тип товара
Компрессор автомобильный
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, г.
958

Описание товара Компрессор автомобильный КАЧОК K30

Этот компрессор станет отличным помощником любому автомобилисту. Модель отлично справляется с подкачкой колес и занимает мало места в багажнике. Качок К30 имеет специальные карманы для хранения насадок, провода и шланга, создающее удобство при эксплуатации компрессора. Быстросъёмный наконечник позволяет быстро подключить шланг к ниппелю на колесе, а разъём для прикуривателя — компрессор к бортовой сети автомобиля, что в общем делает работу с автомобильным компрессором Качок К30 быстрой и удобной.

Отзывы о товаре Компрессор автомобильный КАЧОК K30




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
КАЧОК
Тип товара
Компрессор автомобильный
Описание
Этот компрессор станет отличным помощником любому автомобилисту. Модель отлично справляется с подкачкой колес и занимает мало места в багажнике. Качок К30 имеет специальные карманы для хранения насадок, провода и шланга, создающее удобство при эксплуатации компрессора. Быстросъёмный наконечник позволяет быстро подключить шланг к ниппелю на колесе, а разъём для прикуривателя — компрессор к бортовой сети автомобиля, что в общем делает работу с автомобильным компрессором Качок К30 быстрой и удобной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор автомобильный КАЧОК K30 - стоимость товара 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...