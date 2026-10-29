Компрессор автомобильный Berkut Smart Power SAC-180
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Характеристики
Описание товара Компрессор автомобильный Berkut Smart Power SAC-180
Этот универсальный безмасляный компрессор используется для работы с различными пневмоаксессуарами и инструментами. Модель обладает эргономичным дизайном. Вместительный карман с легкостью вмещает шланг, пистолет и все аксессуары — удобно хранить и перевозить. Подключается компрессор в розетку 220 Вольт. Для работы с колесами достаточно подключить пистолет для накачки с высокоточным манометром к длинному воздушному шлангу с быстроразъёмным соединением и можно накачивать шины любого транспортного средства: автомобиля, велосипеда, грузового транспортного средства. При помощи этого же пистолета можно проверить давление и подкачать расширительный бочок в системе водоснабжения загородного дома. Присоединив к шлангу нужный пневмоинструмент, можно красить, забивать скобы и т.п. Дополнительно в комплект идет большое количество различных штуцеров, насадок и переходников, например, для накачки матрацев, бассейнов и спортивных мячей. А специальная насадка позволит собрать продувочный пистолет, с помощью которого можно продуть и очистить труднодоступные места от грязи, пыли и нагара. Кроме того, компрессор SAC-180 укомплектован специальным резьбовым адаптером для подключения к водопроводу, при помощи которого можно продуть всю поливочную магистраль перед консервацией на зимний период, чтобы остатки воды не замерзли и не повредили водопровод. Универсальный многофункциональный воздушный компрессор SMART POWER SAC-180 найдет свое место в любом гараже!
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