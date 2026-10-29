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Компрессор автомобильный Berkut Smart Power SAC-180 купить с доставкой в Москве
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Компрессор автомобильный Berkut Smart Power SAC-180

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Автомобильный компрессор Berkut Smart Power SAC-180
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор автомобильный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 090 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 196702
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Компрессор автомобильный Berkut Smart Power SAC-180
8 090 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BERKUT
Тип товара
Компрессор автомобильный
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, кг.
6

Описание товара Компрессор автомобильный Berkut Smart Power SAC-180

Этот универсальный безмасляный компрессор используется для работы с различными пневмоаксессуарами и инструментами. Модель обладает эргономичным дизайном. Вместительный карман с легкостью вмещает шланг, пистолет и все аксессуары — удобно хранить и перевозить. Подключается компрессор в розетку 220 Вольт. Для работы с колесами достаточно подключить пистолет для накачки с высокоточным манометром к длинному воздушному шлангу с быстроразъёмным соединением и можно накачивать шины любого транспортного средства: автомобиля, велосипеда, грузового транспортного средства. При помощи этого же пистолета можно проверить давление и подкачать расширительный бочок в системе водоснабжения загородного дома. Присоединив к шлангу нужный пневмоинструмент, можно красить, забивать скобы и т.п. Дополнительно в комплект идет большое количество различных штуцеров, насадок и переходников, например, для накачки матрацев, бассейнов и спортивных мячей. А специальная насадка позволит собрать продувочный пистолет, с помощью которого можно продуть и очистить труднодоступные места от грязи, пыли и нагара. Кроме того, компрессор SAC-180 укомплектован специальным резьбовым адаптером для подключения к водопроводу, при помощи которого можно продуть всю поливочную магистраль перед консервацией на зимний период, чтобы остатки воды не замерзли и не повредили водопровод. Универсальный многофункциональный воздушный компрессор SMART POWER SAC-180 найдет свое место в любом гараже!

Отзывы о товаре Компрессор автомобильный Berkut Smart Power SAC-180




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Характеристики
Бренд
BERKUT
Тип товара
Компрессор автомобильный
Описание
Этот универсальный безмасляный компрессор используется для работы с различными пневмоаксессуарами и инструментами. Модель обладает эргономичным дизайном. Вместительный карман с легкостью вмещает шланг, пистолет и все аксессуары — удобно хранить и перевозить. Подключается компрессор в розетку 220 Вольт. Для работы с колесами достаточно подключить пистолет для накачки с высокоточным манометром к длинному воздушному шлангу с быстроразъёмным соединением и можно накачивать шины любого транспортного средства: автомобиля, велосипеда, грузового транспортного средства. При помощи этого же пистолета можно проверить давление и подкачать расширительный бочок в системе водоснабжения загородного дома. Присоединив к шлангу нужный пневмоинструмент, можно красить, забивать скобы и т.п. Дополнительно в комплект идет большое количество различных штуцеров, насадок и переходников, например, для накачки матрацев, бассейнов и спортивных мячей. А специальная насадка позволит собрать продувочный пистолет, с помощью которого можно продуть и очистить труднодоступные места от грязи, пыли и нагара. Кроме того, компрессор SAC-180 укомплектован специальным резьбовым адаптером для подключения к водопроводу, при помощи которого можно продуть всю поливочную магистраль перед консервацией на зимний период, чтобы остатки воды не замерзли и не повредили водопровод. Универсальный многофункциональный воздушный компрессор SMART POWER SAC-180 найдет свое место в любом гараже!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор автомобильный Berkut Smart Power SAC-180 - стоимость товара 8090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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