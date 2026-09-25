Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин
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Характеристики
Описание товара Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин
Автомобильный компрессор MTX C-75 58034 производительностью 75 л/мин работает от сети 12 В и подает сжатый воздух под давлением 10 атм. С его помощью можно быстро накачать шины автомобиля или велосипеда, а также подкачать мяч, надувной матрац, лодку и т.д. В комплект поставки включен набор из 3 насадок для эффективного решения различных задач. Компрессор подключается к автомобильному аккумулятору, незаменим в поездке и на отдыхе.
Преимущества
- Удобный контроль работы — производитель предусмотрел манометр для отслеживания давления.
- Класс защиты II — токопроводящие элементы надежно изолированы, что обеспечивает безопасность эксплуатации.
- Свободное передвижение — длина шланга составляет 5 м, что избавляет от необходимости часто перемещать компрессор.
- Удобная транспортировка — компрессор весит всего 2,4 кг, в верхней части корпуса предусмотрена специальная рукоятка.
- Продуманное хранение — в комплект поставки входит удобная сумка.
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Автомобильный компрессор MTX C-75 58034 производительностью 75 л/мин работает от сети 12 В и подает сжатый воздух под давлением 10 атм. С его помощью можно быстро накачать шины автомобиля или велосипеда, а также подкачать мяч, надувной матрац, лодку и т.д. В комплект поставки включен набор из 3 насадок для эффективного решения различных задач. Компрессор подключается к автомобильному аккумулятору, незаменим в поездке и на отдыхе.
Преимущества
- Удобный контроль работы — производитель предусмотрел манометр для отслеживания давления.
- Класс защиты II — токопроводящие элементы надежно изолированы, что обеспечивает безопасность эксплуатации.
- Свободное передвижение — длина шланга составляет 5 м, что избавляет от необходимости часто перемещать компрессор.
- Удобная транспортировка — компрессор весит всего 2,4 кг, в верхней части корпуса предусмотрена специальная рукоятка.
- Продуманное хранение — в комплект поставки входит удобная сумка.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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