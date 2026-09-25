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Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин купить с доставкой в Москве
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Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин

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Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 1
Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 2
Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 3
Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 4
Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 5
Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 6
Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 7
Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 8
Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 9
Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 10
Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 11
Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 12
Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 13
Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 14
Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 15
Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 16
Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 17
Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 18
Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Производительность, л/мин
75
Длина воздушного шланга, м
5
Максимальное давление, атм
10
Длина кабеля питания, м
2.6
  • Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 1
  • Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 2
  • Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 3
  • Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 4
  • Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 5
  • Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 6
  • Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 7
  • Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 8
  • Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 9
  • Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 10
  • Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 11
  • Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 12
  • Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 13
  • Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 14
  • Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 15
  • Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 16
  • Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 17
  • Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 18
  • Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745426
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Производительность, л/мин
75
Длина воздушного шланга, м
5
Максимальное давление, атм
10
Длина кабеля питания, м
2.6
Максимальный потребляемый ток
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х22х15
Вес, кг.
2.75

Описание товара Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин

Автомобильный компрессор MTX C-75 58034 производительностью 75 л/мин работает от сети 12 В и подает сжатый воздух под давлением 10 атм. С его помощью можно быстро накачать шины автомобиля или велосипеда, а также подкачать мяч, надувной матрац, лодку и т.д. В комплект поставки включен набор из 3 насадок для эффективного решения различных задач. Компрессор подключается к автомобильному аккумулятору, незаменим в поездке и на отдыхе.

Преимущества

  • Удобный контроль работы — производитель предусмотрел манометр для отслеживания давления.
  • Класс защиты II — токопроводящие элементы надежно изолированы, что обеспечивает безопасность эксплуатации.
  • Свободное передвижение — длина шланга составляет 5 м, что избавляет от необходимости часто перемещать компрессор.
  • Удобная транспортировка — компрессор весит всего 2,4 кг, в верхней части корпуса предусмотрена специальная рукоятка.
  • Продуманное хранение — в комплект поставки входит удобная сумка.

Отзывы о товаре Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин




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Характеристики
Бренд
MTX
Производительность, л/мин
75
Длина воздушного шланга, м
5
Максимальное давление, атм
10
Длина кабеля питания, м
2.6
Максимальный потребляемый ток
20
Страна производитель
Китай
Описание

Автомобильный компрессор MTX C-75 58034 производительностью 75 л/мин работает от сети 12 В и подает сжатый воздух под давлением 10 атм. С его помощью можно быстро накачать шины автомобиля или велосипеда, а также подкачать мяч, надувной матрац, лодку и т.д. В комплект поставки включен набор из 3 насадок для эффективного решения различных задач. Компрессор подключается к автомобильному аккумулятору, незаменим в поездке и на отдыхе.

Преимущества

  • Удобный контроль работы — производитель предусмотрел манометр для отслеживания давления.
  • Класс защиты II — токопроводящие элементы надежно изолированы, что обеспечивает безопасность эксплуатации.
  • Свободное передвижение — длина шланга составляет 5 м, что избавляет от необходимости часто перемещать компрессор.
  • Удобная транспортировка — компрессор весит всего 2,4 кг, в верхней части корпуса предусмотрена специальная рукоятка.
  • Продуманное хранение — в комплект поставки входит удобная сумка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор автомобильный MTX 58034, C-75, 12 В, 10 атм., 75 л/мин - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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