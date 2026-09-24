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Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м купить с доставкой в Москве
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Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м

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Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 1
Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 2
Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 3
Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 4
Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 5
Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 6
Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 7
Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 8
Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 9
Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 10
Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 11
Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 12
Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 13
Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 14
Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 15
Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 16
Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 17
Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип подключения
от аккумулятора
Производительность, л/мин
15
Длина воздушного шланга, м
0.2
Тип манометра
цифровой
Максимальное давление, атм
6
Время непрерывной работы
20
  • Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 1
  • Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 2
  • Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 3
  • Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 4
  • Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 5
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  • Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 7
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  • Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 10
  • Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 11
  • Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 12
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  • Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 14
  • Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 15
  • Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 16
  • Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 17
  • Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 713883
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м
1 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Тип подключения
от аккумулятора
Производительность, л/мин
15
Длина воздушного шланга, м
0.2
Тип манометра
цифровой
Максимальное давление, атм
6
Время непрерывной работы
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х7
Вес, г.
640

Описание товара Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м

Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м

Отзывы о товаре Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Digma
Тип подключения
от аккумулятора
Производительность, л/мин
15
Длина воздушного шланга, м
0.2
Тип манометра
цифровой
Максимальное давление, атм
6
Время непрерывной работы
20
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1800 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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