Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип подключения
от аккумулятора
Производительность, л/мин
15
Длина воздушного шланга, м
0.2
Тип манометра
цифровой
Максимальное давление, атм
6
Время непрерывной работы
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб.
В наличии
Код товара: 713883
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип подключения
от аккумулятора
Производительность, л/мин
15
Длина воздушного шланга, м
0.2
Тип манометра
цифровой
Максимальное давление, атм
6
Время непрерывной работы
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х7
Вес, г.
640
Описание товара Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м
Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип подключения
от аккумулятора
Производительность, л/мин
15
Длина воздушного шланга, м
0.2
Тип манометра
цифровой
Максимальное давление, атм
6
Время непрерывной работы
20
Страна производитель
Китай
Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Автомобильный компрессор Digma QBK-120G шланг 0.2м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1800 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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