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Компрессор автомобильный Berkut PRO-17 купить с доставкой в Москве
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Компрессор автомобильный Berkut PRO-17

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Автомобильный компрессор Berkut PRO-17 - фото 1
Автомобильный компрессор Berkut PRO-17 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный компрессор
  • Автомобильный компрессор Berkut PRO-17 - фото 1
  • Автомобильный компрессор Berkut PRO-17 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 500 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 444099
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Компрессор автомобильный Berkut PRO-17
7 500 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BERKUT
Тип товара
Автомобильный компрессор
Размеры в упаковке, см
23х19х14
Вес, кг.
1.8

Описание товара Компрессор автомобильный Berkut PRO-17

Berkut PRO-17 - это профессиональный автомобильный компрессор для стационарной установки. На базе этой модели можно построить пневмосистему для выполнения различных задач, таких как блокировка дифференциала, установка пневмосигнала и другого профессионального оборудования.

Отзывы о товаре Компрессор автомобильный Berkut PRO-17




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Характеристики
Бренд
BERKUT
Тип товара
Автомобильный компрессор
Описание
Berkut PRO-17 - это профессиональный автомобильный компрессор для стационарной установки. На базе этой модели можно построить пневмосистему для выполнения различных задач, таких как блокировка дифференциала, установка пневмосигнала и другого профессионального оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор автомобильный Berkut PRO-17 - стоимость товара 7500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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