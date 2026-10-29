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Компрессор автомобильный Berkut Smart Power SAC-280 180л/мин шланг 3.1м купить с доставкой в Москве
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Компрессор автомобильный Berkut Smart Power SAC-280 180л/мин шланг 3.1м

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Компрессор автомобильный Berkut Smart Power SAC-280 180л/мин шланг 3.1м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор автомобильный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 410 руб. 
Начислим 167 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 196665
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Компрессор автомобильный Berkut Smart Power SAC-280 180л/мин шланг 3.1м
10 410 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BERKUT
Тип товара
Компрессор автомобильный
Размеры в упаковке, см
55х37х34
Вес, кг.
10.5

Описание товара Компрессор автомобильный Berkut Smart Power SAC-280 180л/мин шланг 3.1м

Этот универсальный безмасляный компрессор со встроенным ресивером на 6 литров используется для работы с различными пневмоаксессуарами и инструментами (шлифовальная машинка, краскопульт, степлер, гайковерт и т.п.). Устройство снабжено манометром и регулятором давления для подбора выходного давления необходимого для пневмоинструмента. Встроенное в корпус реле давления управляет работой компрессора (запуск/остановка — вкл/ выкл — 6/8 бар), а предохранительный клапан наверху корпуса защищает от превышения максимального допустимого давления в ресивере. Для слива конденсата в ресивере предусмотрен сливной клапан. Подключается компрессор в розетку 220 Вольт. Для работы с колесами достаточно подключить длинный воздушный шланг с быстроразъемным соединением к компрессору, при помощи быстросъёма на другом конце шланга подсоединить пистолет для накачки и можно накачивать шины любого транспортного средства: автомобиля, велосипеда, грузового транспортного средства. При помощи этого же пистолета можно проверить давление и подкачать расширительный бочок в системе водоснабжения загородного дома. Присоединив к шлангу нужный пневмоинструмент, можно красить, забивать скобы и т.п. Дополнительно в комплект идет большое количество различных штуцеров, насадок и переходников, например, для накачки матрацев, бассейнов и спортивных мячей. А специальная насадка позволит собрать продувочный пистолет, с помощью которого можно продуть и очистить труднодоступные места от грязи, пыли и нагара. Универсальный многофункциональный воздушный компрессор SMART POWER SAC-280 найдет свое место в любом гараже!

Отзывы о товаре Компрессор автомобильный Berkut Smart Power SAC-280 180л/мин шланг 3.1м




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BERKUT
Тип товара
Компрессор автомобильный
Описание
Этот универсальный безмасляный компрессор со встроенным ресивером на 6 литров используется для работы с различными пневмоаксессуарами и инструментами (шлифовальная машинка, краскопульт, степлер, гайковерт и т.п.). Устройство снабжено манометром и регулятором давления для подбора выходного давления необходимого для пневмоинструмента. Встроенное в корпус реле давления управляет работой компрессора (запуск/остановка — вкл/ выкл — 6/8 бар), а предохранительный клапан наверху корпуса защищает от превышения максимального допустимого давления в ресивере. Для слива конденсата в ресивере предусмотрен сливной клапан. Подключается компрессор в розетку 220 Вольт. Для работы с колесами достаточно подключить длинный воздушный шланг с быстроразъемным соединением к компрессору, при помощи быстросъёма на другом конце шланга подсоединить пистолет для накачки и можно накачивать шины любого транспортного средства: автомобиля, велосипеда, грузового транспортного средства. При помощи этого же пистолета можно проверить давление и подкачать расширительный бочок в системе водоснабжения загородного дома. Присоединив к шлангу нужный пневмоинструмент, можно красить, забивать скобы и т.п. Дополнительно в комплект идет большое количество различных штуцеров, насадок и переходников, например, для накачки матрацев, бассейнов и спортивных мячей. А специальная насадка позволит собрать продувочный пистолет, с помощью которого можно продуть и очистить труднодоступные места от грязи, пыли и нагара. Универсальный многофункциональный воздушный компрессор SMART POWER SAC-280 найдет свое место в любом гараже!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор автомобильный Berkut Smart Power SAC-280 180л/мин шланг 3.1м - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10410 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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