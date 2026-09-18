Камера заднего вида Digma DCV-110 универсальная
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера заднего вида
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196581
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Камера заднего вида
Класс влагозащищенности
IP67
Поддержка профилей
NTSC
Разрешение съемки
640x480
Тип установки
универсальная
Угол обзора
170°
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х5
Вес, г.
184
Описание товара Камера заднего вида Digma DCV-110 универсальная
Универсальная камера заднего вида Digma DCV-110 предназначена для удобной и безопасной парковки задним ходом. Камера включается автоматически при включении заднего хода автомобиля
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Камера заднего вида
Класс влагозащищенности
IP67
Поддержка профилей
NTSC
Разрешение съемки
640x480
Тип установки
универсальная
Угол обзора
170°
Страна производитель
Китай
Универсальная камера заднего вида Digma DCV-110 предназначена для удобной и безопасной парковки задним ходом. Камера включается автоматически при включении заднего хода автомобиля
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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