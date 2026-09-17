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Пароочиститель Kitfort КТ-906 купить с доставкой в Москве
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Пароочиститель Kitfort КТ-906

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Пароочиститель Kitfort КТ-906 - фото 1
Пароочиститель Kitfort КТ-906 - фото 2
Пароочиститель Kitfort КТ-906 - фото 3
Пароочиститель Kitfort КТ-906 - фото 4
Пароочиститель Kitfort КТ-906 - фото 5
Пароочиститель Kitfort КТ-906 - фото 6
Пароочиститель Kitfort КТ-906 - фото 7
Пароочиститель Kitfort КТ-906 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пароочистители
  • Пароочиститель Kitfort КТ-906 - фото 1
  • Пароочиститель Kitfort КТ-906 - фото 2
  • Пароочиститель Kitfort КТ-906 - фото 3
  • Пароочиститель Kitfort КТ-906 - фото 4
  • Пароочиститель Kitfort КТ-906 - фото 5
  • Пароочиститель Kitfort КТ-906 - фото 6
  • Пароочиститель Kitfort КТ-906 - фото 7
  • Пароочиститель Kitfort КТ-906 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 184415
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Пароочистители
Бойлер, л
0.3
Вид
ручной
Время нагрева до готовности к работе, сек
3
Время непрерывной работы
10-12 мин
Дополнительный цвет
черный
Максимальное давление пара, бар
3
Материал корпуса
металл, пластик
Минимальное давление пара, бар
3
Мощность, Вт
1200
Основной цвет
зеленый
Резервуар для воды, л
0.3
Серия
Kitfort KT-906
Функции и особенности
горизонтальное отпаривание
Щетки и насадки
насадка для автомобиля, насадка для пола, насадка для удаления обоев, насадка-инжектор, насадка-утюг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х27х21
Вес, кг.
2.7

Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-906

Kitfort КТ-906 имеет малый вес и удобную ручку, вы не устанете во время уборки. Можно подключить паровой шланг. Имеется индикация готовности к работе и сигнализация отсутствия воды. Алюминиевый бойлер быстро прогревается и устойчив к образованию накипи. Пароочиститель — многофункциональный аппарат, способный заменить паровую швабру, дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель для тканей. Используя силу горячего пара, пароочиститель очищает поверхности и обеспечивает деликатную глажку вещей. Паром можно очень эффективно очищать самые разные материалы от стойких и присохших загрязнений, так как пар увлажняет и размягчает частички грязи, проникая в мельчайшие зазоры между ними. Также пар эффективно уничтожает болезнетворные микроорганизмы. При очистке поверхностей паром не требуется применение химических чистящих средств, что улучшает экологию дома и позволяет сэкономить на покупке чистящих средств.

Отзывы о товаре Пароочиститель Kitfort КТ-906




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Пароочистители
Бойлер, л
0.3
Вид
ручной
Время нагрева до готовности к работе, сек
3
Время непрерывной работы
10-12 мин
Дополнительный цвет
черный
Максимальное давление пара, бар
3
Материал корпуса
металл, пластик
Минимальное давление пара, бар
3
Мощность, Вт
1200
Основной цвет
зеленый
Развернуть
Резервуар для воды, л
0.3
Серия
Kitfort KT-906
Функции и особенности
горизонтальное отпаривание
Щетки и насадки
насадка для автомобиля, насадка для пола, насадка для удаления обоев, насадка-инжектор, насадка-утюг
Страна производитель
Китай
Описание
Kitfort КТ-906 имеет малый вес и удобную ручку, вы не устанете во время уборки. Можно подключить паровой шланг. Имеется индикация готовности к работе и сигнализация отсутствия воды. Алюминиевый бойлер быстро прогревается и устойчив к образованию накипи. Пароочиститель — многофункциональный аппарат, способный заменить паровую швабру, дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель для тканей. Используя силу горячего пара, пароочиститель очищает поверхности и обеспечивает деликатную глажку вещей. Паром можно очень эффективно очищать самые разные материалы от стойких и присохших загрязнений, так как пар увлажняет и размягчает частички грязи, проникая в мельчайшие зазоры между ними. Также пар эффективно уничтожает болезнетворные микроорганизмы. При очистке поверхностей паром не требуется применение химических чистящих средств, что улучшает экологию дома и позволяет сэкономить на покупке чистящих средств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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