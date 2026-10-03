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Картридж Cactus CS-CF280A для HP LJ Pro 400/M401/M425, черный купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-CF280A для HP LJ Pro 400/M401/M425, черный

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Картридж Cactus CS-CF280A для HP LJ Pro 400/M401/M425, черный - фото 1
Картридж Cactus CS-CF280A для HP LJ Pro 400/M401/M425, черный - фото 2
Картридж Cactus CS-CF280A для HP LJ Pro 400/M401/M425, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro 400, M401, M425
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
2700
  • Картридж Cactus CS-CF280A для HP LJ Pro 400/M401/M425, черный - фото 1
  • Картридж Cactus CS-CF280A для HP LJ Pro 400/M401/M425, черный - фото 2
  • Картридж Cactus CS-CF280A для HP LJ Pro 400/M401/M425, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 12 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 181256
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Картридж Cactus CS-CF280A для HP LJ Pro 400/M401/M425, черный
560 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro 400, M401, M425
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
2700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х8
Вес, кг.
1.03

Описание товара Картридж Cactus CS-CF280A для HP LJ Pro 400/M401/M425, черный

Cactus CS-CF280A — это надежный и экономичный совместимый картридж для монохромных лазерных принтеров и МФУ, который полностью заменяет оригинальную модель HP 80A (CF280A). Данный расходный материал разработан для пользователей, которые стремятся оптимизировать расходы на офисную или домашнюю печать без потери качества документов.

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CF280A для HP LJ Pro 400/M401/M425, черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro 400, M401, M425
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
2700
Страна производитель
Китай
Описание
Cactus CS-CF280A — это надежный и экономичный совместимый картридж для монохромных лазерных принтеров и МФУ, который полностью заменяет оригинальную модель HP 80A (CF280A). Данный расходный материал разработан для пользователей, которые стремятся оптимизировать расходы на офисную или домашнюю печать без потери качества документов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-CF280A для HP LJ Pro 400/M401/M425, черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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