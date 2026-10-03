Картридж Cactus CS-CF280A для HP LJ Pro 400/M401/M425, черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro 400, M401, M425
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
2700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
В наличии
Код товара: 181256
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560 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro 400, M401, M425
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
2700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х8
Вес, кг.
1.03
Описание товара Картридж Cactus CS-CF280A для HP LJ Pro 400/M401/M425, черный
Cactus CS-CF280A — это надежный и экономичный совместимый картридж для монохромных лазерных принтеров и МФУ, который полностью заменяет оригинальную модель HP 80A (CF280A). Данный расходный материал разработан для пользователей, которые стремятся оптимизировать расходы на офисную или домашнюю печать без потери качества документов.
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro 400, M401, M425
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
2700
Страна производитель
Китай
Cactus CS-CF280A — это надежный и экономичный совместимый картридж для монохромных лазерных принтеров и МФУ, который полностью заменяет оригинальную модель HP 80A (CF280A). Данный расходный материал разработан для пользователей, которые стремятся оптимизировать расходы на офисную или домашнюю печать без потери качества документов.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж Cactus CS-CF280A для HP LJ Pro 400/M401/M425, черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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