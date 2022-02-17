Йогуртница Kitfort КТ-2007
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Йогуртницы
Мощность, Вт
20
Объем каждой емкости, мл
180
Общий объем, мл
720
Материал емкостей
стекло
Цвет
белый
Дисплей
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб.
В наличии
Код товара: 179012
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 120 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Йогуртницы
Мощность, Вт
20
Объем каждой емкости, мл
180
Общий объем, мл
720
Материал емкостей
стекло
Цвет
белый
Дисплей
да
Регулировка температуры
да
Таймер
да
Габаритные размеры
12.5x35x13 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х15х14
Вес, кг.
1.63
Описание товара Йогуртница Kitfort КТ-2007
Йогуртница Kitfort КТ-2007 Йогуртница Kitfort КТ-2007 с электронным управлением предназначена для приготовления вкусного и полезного домашнего йогурта. Она имеет компактную овальную форму и вмещает 4 стеклянные баночки, в которых готовый йогурт можно хранить в холодильнике. Йогуртница равномерно нагревает баночки с ингредиентами, поддерживая заданную температуру. Особенности: Установка времени приготовления: от 1 до 24 часов с шагом в 1 час, далее до 48 часов с шагом в 4 часа Установка температуры: от 20?C до 50?C Сигнал об окончании приготовления Автовыключение Панель управления с возможностью установки температуры и времени приготовления Индикатор работы, светодиодный дисплей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Йогуртницы
Мощность, Вт
20
Объем каждой емкости, мл
180
Общий объем, мл
720
Материал емкостей
стекло
Цвет
белый
Дисплей
да
Регулировка температуры
да
Таймер
да
Габаритные размеры
12.5x35x13 см
Страна производитель
Китай
Йогуртница Kitfort КТ-2007 Йогуртница Kitfort КТ-2007 с электронным управлением предназначена для приготовления вкусного и полезного домашнего йогурта. Она имеет компактную овальную форму и вмещает 4 стеклянные баночки, в которых готовый йогурт можно хранить в холодильнике. Йогуртница равномерно нагревает баночки с ингредиентами, поддерживая заданную температуру. Особенности: Установка времени приготовления: от 1 до 24 часов с шагом в 1 час, далее до 48 часов с шагом в 4 часа Установка температуры: от 20?C до 50?C Сигнал об окончании приготовления Автовыключение Панель управления с возможностью установки температуры и времени приготовления Индикатор работы, светодиодный дисплей
Достоинства:
Эстетичный внешний вид качественный пластик простое управление занимает мало места за счет того, что имеет вытянутую форму, идеальный размер баночек (как раз на одну порцию еды), возможность регулировать время приготовления и температуру.
Недостатки:
Нет недостатков
Комментарий:
Данную модель йогуртницы нам подарили. И если раньше мы только задумывались о ее покупке, то теперь не представляем, как раньше без нее обходились. Приготовленный в йогуртнице продукт намного вкуснее и полезнее магазинных йогуртов с консервантами и красителями. До этого использовали йогуртницу термосного типа, но в ней йогурт не всегда получался. В данной модели йогурт получается всегда очень вкусный и густой. Если любите покислее, нужно выставить повыше температуру и увеличить время приготовления. Попробуйте разные варианты и обязательно найдете тот, что вам по душе. Мне больше нравится йогурт, приготовленный при 39 градусах 8 часов. В качестве закваски можно использовать любимый вами натуральный йогурт из магазина, сметану, так что не обязательно покупать дорогие закваски.
Йогуртницей довольны и рекомендуем ее к покупке.
Достоинства:
Хорошая йогуртница, выглядит также как на картинке. Кнопочный интерфейс не сразу очевиден, но после 1-2 пользований все становится предельно ясно, в итоге пользоваться удобно. Йогурт получился с первого раза - вкусный, полезный, в общем, как и задумывалось.
Недостатки:
Общий объем баночек небольшой. Стандартный пакет закваски разводят на 2 или больше литра, а за раз влезает только 700-800 мл. В идеале, конечно, стоит делать девайс так, чтобы он как раз подходил под стандартное использование. Сейчас думаю, может вторую йогутрницу взять...
Достоинства:
Лёгкость приготовления, компактность, удобство
Недостатки:
Пока не заметила
Комментарий:
Замечательная йогуртница! Отличный густой йогурт получился с первого раза (пастеризованное молоко с 5-дневным сроком хранения+аптечная закваска). Очень удобно, что можно вручную выставлять время и температуру приготовления (ставлю 10 часов и 39 градусов). Пока готовится йогурт, на дисплее идёт обратный отсчёт времени. Отключается автоматически, предупредив об окончании работы негромким сигналом. Компактная, можно легко найти для неё место на любой поверхности. Фактический объём баночек - 180 г.(номинально - 200).
Йогуртница Kitfort КТ-2007 - купить по цене 2120 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Йогуртница Kitfort КТ-2007
Достоинства:
Эстетичный внешний вид качественный пластик простое управление занимает мало места за счет того, что имеет вытянутую форму, идеальный размер баночек (как раз на одну порцию еды), возможность регулировать время приготовления и температуру.
Недостатки:
Нет недостатков
Комментарий:
Данную модель йогуртницы нам подарили. И если раньше мы только задумывались о ее покупке, то теперь не представляем, как раньше без нее обходились. Приготовленный в йогуртнице продукт намного вкуснее и полезнее магазинных йогуртов с консервантами и красителями. До этого использовали йогуртницу термосного типа, но в ней йогурт не всегда получался. В данной модели йогурт получается всегда очень вкусный и густой. Если любите покислее, нужно выставить повыше температуру и увеличить время приготовления. Попробуйте разные варианты и обязательно найдете тот, что вам по душе. Мне больше нравится йогурт, приготовленный при 39 градусах 8 часов. В качестве закваски можно использовать любимый вами натуральный йогурт из магазина, сметану, так что не обязательно покупать дорогие закваски.
Йогуртницей довольны и рекомендуем ее к покупке.
Достоинства:
Хорошая йогуртница, выглядит также как на картинке. Кнопочный интерфейс не сразу очевиден, но после 1-2 пользований все становится предельно ясно, в итоге пользоваться удобно. Йогурт получился с первого раза - вкусный, полезный, в общем, как и задумывалось.
Недостатки:
Общий объем баночек небольшой. Стандартный пакет закваски разводят на 2 или больше литра, а за раз влезает только 700-800 мл. В идеале, конечно, стоит делать девайс так, чтобы он как раз подходил под стандартное использование. Сейчас думаю, может вторую йогутрницу взять...
Достоинства:
Лёгкость приготовления, компактность, удобство
Недостатки:
Пока не заметила
Комментарий:
Замечательная йогуртница! Отличный густой йогурт получился с первого раза (пастеризованное молоко с 5-дневным сроком хранения+аптечная закваска). Очень удобно, что можно вручную выставлять время и температуру приготовления (ставлю 10 часов и 39 градусов). Пока готовится йогурт, на дисплее идёт обратный отсчёт времени. Отключается автоматически, предупредив об окончании работы негромким сигналом. Компактная, можно легко найти для неё место на любой поверхности. Фактический объём баночек - 180 г.(номинально - 200).