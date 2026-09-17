Картридж Cactus CS-EPT1284 желтый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%440 руб. 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 168869
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
9х7х2
Вес, г.
70
Описание товара Картридж Cactus CS-EPT1284 желтый
Картридж Cactus CS-EPT1284 желтый
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Картридж Cactus CS-EPT1284 желтый
Картридж Cactus CS-EPT1284 желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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