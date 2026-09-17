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Картридж Canon PFI-102M (0897B001) для Canon iP F510/605/610, пурпурный купить с доставкой в Москве
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Картридж Canon PFI-102M (0897B001) для Canon iP F510/605/610, пурпурный

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Картридж Canon PFI-102M (0897B001) для Canon iP F510/605/610, пурпурный - фото 1
Картридж Canon PFI-102M (0897B001) для Canon iP F510/605/610, пурпурный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
  • Картридж Canon PFI-102M (0897B001) для Canon iP F510/605/610, пурпурный - фото 1
  • Картридж Canon PFI-102M (0897B001) для Canon iP F510/605/610, пурпурный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168450
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
F510, 605, 610
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х3
Вес, г.
180

Описание товара Картридж Canon PFI-102M (0897B001) для Canon iP F510/605/610, пурпурный

Оригинальный пурпурный картридж для струйных принтеров Canon. Гарантирует длительную и качественную печать. Ресурс - 120 страниц

Отзывы о товаре Картридж Canon PFI-102M (0897B001) для Canon iP F510/605/610, пурпурный




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
F510, 605, 610
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный пурпурный картридж для струйных принтеров Canon. Гарантирует длительную и качественную печать. Ресурс - 120 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Canon PFI-102M (0897B001) для Canon iP F510/605/610, пурпурный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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