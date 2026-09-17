Картридж Cactus CS-C728D x2 для Canon i-Sensys MF4410/4430/4450, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon i-Sensys MF4410/4430/4450
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
2100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 168285
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon i-Sensys MF4410/4430/4450
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
2100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х21х11
Вес, кг.
1.62
Описание товара Картридж Cactus CS-C728D x2 для Canon i-Sensys MF4410/4430/4450, черный
Комплект картриджей CACTUS CS-C728D (2 штуки) — это экономичный набор совместимых лазерных картриджей черного цвета, разработанный для высококачественной повседневной печати документов на многофункциональных устройствах Canon.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКартридж Cactus CS-CF283AD для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитКартридж Cactus CS-PH3117 (106R01159) для Xerox Phaser 3117/3122...
-
В наличииЦена 840 руб. 1 290 руб.210 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TN421M пурпурный (1800стр.) для Brot...
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитКартридж Cactus CS-CF380X для HP LJ Pro M476dn/M476nw/M476dw, че...
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитТонер Картридж Cactus CS-CF226X-MPS черный (12000стр.) для HP LJ...
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитКартридж Cactus CS-TK3170 для Kyocera Ecosys P3050dn/P3055dn/P30...
-
В наличииЦена 870 руб. 1 160 руб.218 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-C057HBK черный (10000стр.) для Canon...
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитТонер Картридж Cactus CS-CLT-K407S черный для Samsung CLP320/320...
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитКартридж Cactus CS-D203E для Samsung SL-M3820D/M3820ND/M4020ND/M...
-
В наличииЦена 1 080 руб. 1 800 руб.270 руб. в СплитТонер-картридж ELP для Kyocera FS-2100D/2100DN/M3040DN/M3540DN T...
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TK5370C голубой (5000стр.) для Kyoce...
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитКартридж Cactus CS-S4824 для Samsung SCX-4824FN/4828FN/ML-2855, ...
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Canon i-Sensys MF4410/4430/4450
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
2100
Страна производитель
Китай
Комплект картриджей CACTUS CS-C728D (2 штуки) — это экономичный набор совместимых лазерных картриджей черного цвета, разработанный для высококачественной повседневной печати документов на многофункциональных устройствах Canon.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Картридж Cactus CS-C728D x2 для Canon i-Sensys MF4410/4430/4450, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-C728D x2 для Canon i-Sensys MF4410/4430/4450, черный