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Картридж HP CE250A для HP CM3530/CP3525, черный купить с доставкой в Москве
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Картридж HP CE250A для HP CM3530/CP3525, черный

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Картридж HP CE250A для HP CM3530/CP3525, черный - фото 1
Картридж HP CE250A для HP CM3530/CP3525, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CM3530, CP3525
Цвет
черный
  • Картридж HP CE250A для HP CM3530/CP3525, черный - фото 1
  • Картридж HP CE250A для HP CM3530/CP3525, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168038
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CM3530, CP3525
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х20х17
Вес, кг.
1.53

Описание товара Картридж HP CE250A для HP CM3530/CP3525, черный

Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 5000 страниц

Отзывы о товаре Картридж HP CE250A для HP CM3530/CP3525, черный




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CM3530, CP3525
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 5000 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж HP CE250A для HP CM3530/CP3525, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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