Top.Mail.Ru
Фотобарабан Xerox 113R00773 для P3610/WC3615/WC3655 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фотобарабан Xerox 113R00773 для P3610/WC3615/WC3655

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Фотобарабан Xerox 113R00773 для P3610/WC3615/WC3655
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 167905
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х33х28
Вес, кг.
2.3

Описание товара Фотобарабан Xerox 113R00773 для P3610/WC3615/WC3655

Оригинальный фотобарабан Xerox 113R00773 создан для использования в лазерных принтерах и МФУ фирмы Xerox. Качество расходных материалов Xerox гарантирует их отменную работу, длительный жизненный цикл и отличную совместимость с Вашей оргтехникой.

Отзывы о товаре Фотобарабан Xerox 113R00773 для P3610/WC3615/WC3655




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный фотобарабан Xerox 113R00773 создан для использования в лазерных принтерах и МФУ фирмы Xerox. Качество расходных материалов Xerox гарантирует их отменную работу, длительный жизненный цикл и отличную совместимость с Вашей оргтехникой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фотобарабан Xerox 113R00773 для P3610/WC3615/WC3655 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...